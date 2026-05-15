Este anchetă la Galaţi după ce un poliţist de 40 de ani a fost găsit împuşcat. Era în maşina de serviciu, la marginea unei păduri. Din primele date, cel mai mult s-ar contura ipoteza unei sinucideri.

Polițistul era la serviciu seara trecută, iar în jurul orei 19.30 a spus că pleacă să verifice un arestat la domiciliu. A plecat cu mașina de serviciu și armamentul din dotare. Apoi, dimineața, soția l-a așteptat acasă să-i ia pe cei doi copii să-i ducă la școală.

Aceștia nu locuiau împreună, au și avut conflicte violente între ei pe parcursul anului 2026, motiv pentru care el trebuia astăzi să-și ducă copiii la școală și nu a mai venit. Femeia a sunat la serviciu să anunțe că acesta a dispărut.

S-a dat alarma în cadrul Inspectoratului de poliție din Galati și după câteva ore a fost găsit împușcat în pădurea Gârboavele care se află la aproximativ 15 km de oraș. Era pe bancheta din spate împușcat în cap. Astăzi, poliţistul ar fi trimis mesaje către mama şi soţia sa, potrivit surselor Observator.

Articolul continuă după reclamă

Sunt foarte mulți polițiști criminaliști în acel loc, se fac cercetări după care trupul lui va fi dus la morgă pentru efectuarea necropsiei. El și soția erau despărțiți și a dispărut încă de seara trecută cu mașina de serviciu și armamentul din dotare.

Ce spune Poliţia

La data de 15 mai 2026, în jurul orei 11:31, un polițist, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Galați, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, a fost găsit de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în zona Pădurii Gârboavele, din județul Galați, prezentând o plagă împușcată la nivelul capului, provocată cu arma din dotare.

La fața locului au intervenit echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Galați, care au constatat decesul. Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani era angajat la Serviciul de Investigaţii Criminale - Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi. Lucra din anul 2008 şi susţinuse ultima testare psihologică în urmă cu doi ani.

Adrian Obreja Like Jurnalismul este un mod de viață! Simplu! Am hotărât că vreau sa fiu jurnalist în perioada liceului. Și asta am făcut, mi-am urmat visul. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰