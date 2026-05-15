Nicușor Dan, președintele României, a participat vineri dimineață la BSDA 2026 (Black Sea Defence, Aerospace and Security), cea mai mare expoziție dedicată industriei de Apărare organizată în țara noastră. Nicușor Dan l-a avut alături și pe fiul său de 4 ani, Antim.

Nicușor Dan a mers la BSDA 2026 însoțit de fiul său de 4 ani, Antim, cel care a stârnit numeroase zămbete. În timp ce Nicușor Dan a fost interesat de potențialul firmelor din industria de Apărare, fiul său a fost mai degrabă impresionat de dimensiunile și dotările vehiculelor aduse la expoziție. El a primit drept cadou mai multe embleme militare și a testat o cască de pompieri.

"Se simte foarte bine, ştiam dinainte ce se va întâmpla, pentru că orice are patru, şase sau opt roţi e... potrivit pentru vârsta lui. Deci a fost foarte bucuros să vadă toate maşinăriile şi sunt nişte întrebări pe care le-am amânat pentru acasă", a spus Nicușor Dan.

BSDA 2026, la a zecea ediție

Black Sea Defence, Aerospace and Security, cea mai mare expoziție a industriei de Apărare de la noi, a ajuns la a zecea ediție. Peste 550 de companii din 36 de țări participă anul acesta. La expoziție au mers și reprezentanți ai țărilor participante la Summitul B9 din această săptămână, inclusiv președintele Slovaciei, care a ținut să se urce într-un blindat românesc VLAH.

