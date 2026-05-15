Prima întrebare pe care o va adresa Nicuşor Dan partidelor chemate luni la consultări

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea premierului, că nu va exista un anunţ luni seară el precizând că primul lucru pe care îl va întreba în discuţiile cu partidele este care este majoritatea parlamentară. Şeful statului a mai afirmat că va avea marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi de partidele parlamentare.

"O să avem discuţii luni, conform Constituţiei. Probabil că o să avem marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va fi un anunţ luni seara", a spus preşedintele, după ce a participat la finalul vizitei la BSDA 2026.

"Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Şi fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esenţială. De acolo o să începe discuţia", a menţionat şeful statului.

Luni încep consultările oficiale pentru desemnarea premierului

Articolul continuă după reclamă

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat convocarea consultărilor oficiale cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului pentru luni, 18 mai.

Programul consultărilor

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Consultările au loc după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰