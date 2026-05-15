Momentul în care un adolescent de 15 ani din Timiș cade de pe trotinetă și ajunge în stare critică la spital

Incident grav în trafic, ieri, în judeţul Timiş. Un adolescent de 15 ani ajuns la spital în stare critică după ce a căzut de pe o trotinetă electrică.

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghre, iar pe imagini se vede cum băiatul, împreună cu alţi doi prieteni aflaţi tot pe trotinete, circulă cu viteză pe mijlocul străzii.

La un moment dat, pierde contreolul direcţiei şi se prăbuşeşte pe asfalt. Un şofer care trecea prin zonă a oprit maşina şi a sunat imediat la 112.

În ultimii trei ani, în România, au avut loc peste 400 de accidente grave în care au fost implicate trotinetele electrice. Deşi legislația prevede că minorii între 14 și 16 ani să poarte cască, de cele mai multe ori acest lucru nu se respectă.

Iulia Pop

