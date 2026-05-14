Tot mai mulți români cumpără haine și accesorii pentru un eveniment sau o vacanță, apoi le returnează purtate, murdare ori chiar deteriorate. Din cauza acestor abuzuri, magazinele înăspresc regulile de retur, iar cei care au de suferit sunt, de fapt, clienții corecți.

"Este un corset care a venit cu urme clare de purtare, se vede în interior că are fond de ten sau ceva cremă, atât eticheta se vede că este deteriorată", spune proprietara unui brand de îmbrăcăminte.

Daniela are un magazin online şi se confruntă adesea cu problema hainelor returnate după ce au fost purtate.

Abuz la retururi în magazinele online

"Se întorc cu lipsuri ale accesoriilor, prezintă urme de parfum sau de detergent. Ne rezervăm dreptul de a refuza aceste retururi şi le trimitem înapoi pe cheltuiala clientului. Produsul trebuie să fie în aceeaşi formă în care a plecat, ideal şi în acelaşi ambalaj aici a venit într-un sac!", a declarat Daniela Cristea.

Cel mai des se fac retururi în magazinele online. Clienţii au scuza că nu pot proba sau nu pot vedea hainele. Pentru a evita abuzurile un gigant fashion a introdus o taxă suplimentară de trei euro pe fiecare comandă returnată. La magazinele din centrele comerciale regulile sunt clare.

La marile magazine din mall-uri, avem termen de 30 de zile pentru retur. Hainele trebuie să fie în stare excelentă şi chiar dacă nu mai au eticheta de carton, trebuie să aibă toate etichetele interioare.

Unii retaileri au înăsprit şi mai mult condiţiile de retur. "Returnarea se face doar dacă produsul are un defect. În rest, toate articolele se schimbă cu un alt produs din magazin. În caz că doamna nu-şi găseşte nimic, îi putem oferi şi un gift card", a declarat Simona Ivanciu, reprezentant lanţ de magazine.

Legea e mai strictă pentru comercianţii online. În cazul magazinelor fizice, fiecare își face propria politică de retur.

Ce trebuie făcut pentru un retur fără probleme

"Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere fără a invoca un motiv, fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege în termen de 14 zile calendaristice. Se aplică exclusiv contractelor la distanţă, adică online sau telefonic, în afara spaţiilor comerciale", a declarat Bekesi Csaba, preşedintele ANPC.

Clienţii cinsitiţi care nu vor să piardă banii sunt sfătuiți să probeze hainele pe pielea curată și uscată ca să nu rămână urme și să păstreze toate etichetele și sigiliile intacte. Încălțămintea ar trebui probata doar în casă, pe o suprafață curată sau pe covor.

"Am venit să returnez produsele pe care le-am probat acasă şi avem destul de multe. Mi-am dat seama că nu mi-e bun absolut nimic! Sper să fie uşor, data trecută am stat la o coadă destul de mare". "Mi-am comandat această cămaşă cu o mărime mai mare şi aveam nevoie de XS", spun clientele.

Lenjeria intimă și costumele de baie au reguli mai stricte de retur din motive de igienă. Cele mai multe nu pot fi date înapoi.

