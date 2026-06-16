Câți români câștigă sub salariul mediu net de 5.843 de lei. Cifre alarmante

Haosul politic se reflectă direct în buzunarele noastre. Cele mai recente date de la INS arată o situaţie îngrijorătoare. Trei sferturi dintre români câștigă mai puțin decât salariul mediu pe economie, care pe hârtie se apropie de 6.000 de lei.

În plus, statisticile oficiale confirmă că salariile cresc într-un ritm mult mai lent, şi mai grav, orice creştere este înghiţită rapid de inflaţie.

Salariul mediu net pe economie a ajuns în aprilie la 5.843 lei, în creştere cu doar 3,5% de la an la an. Este de altfel şi cel mai redus ritm de creştere din ultimele 12 luni.

Chiar şi aşa, pentru majoritatea angajaţilor această sumă rămâne greu de atins. Peste o treime dintre români nu câştigă nici măcar 2.750 de lei pe lună. Doar un procent foarte mic al angajaţilor cu venituri foarte mari împinge media în sus.

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Iar în această ecuaţie mai intervine şi inflaţia. La o inflaţie de aproape 11%, diferenţa dintre cele două evoluţii a dus la o scădere a câştigului salarial real de 7%. Pe scurt, veniturile ne cresc mult mai lent decât preţurile tuturor bunurilor şi serviciilor pe care le cumpărăm.