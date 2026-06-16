Ce au cerut UDMR şi PACE ca să voteze guvernul Veştea - Surse

Premierul desemnat refuză să îşi depună mandatul după ce PNL a decis ieri să nu susţină un guvern Veştea în Parlament. PSD şi UDMR sunt așteptate să anunțe dacă vor acorda votul de învestitură. Cei din UDMR ar fi cerut Agricultura şi Dezvoltarea iar cei din grupul parlamentar PACE vor şi ei ministere sau secretari de stat pentru a susţine cabinetul Veştea, potrivit surselor Observator.

Premierul desemnat Adrian Veştea caută susţinere la PSD şi UDMR, dar şi la exilaţii din SOS şi POT, ca să poată trece în parlament propriul guvern. În plus, se bazează şi pe voturile pe care le-ar putea obţine cu ajutorul taberei puciştilor din PNL.

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a primit, în cadrul şedinţei de ieri din partid, "un mandat larg de negociere" cu Adrian Veştea pentru formarea guvernului. Potrivit surselor Observator, PSD aşteaptă decizia UDMR, apoi va negocia cu Adrian Veştea la sediul din Kiseleff.

De partea cealaltă, şedinţa UDMR pentru a decide dacă susţine Guvernul Veştea a început online, de la 10:30. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, joacă la două capete acum, spun surse politice. Are pe masă atât oferta de la Adrian Veştea, de a intra în guvern cu PSD şi aripa anti-Bolojan din PNL, cât şi pe cea a lui Ilie Bolojan, de a-i propune lui Nicuşor Dan un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, scenariu discutat inclusiv în această dimineaţă între Bolojan, Hunor şi Dominic Fritz.

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Liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, le-ar fi spus parlamentarilor PSD că va fi guvern fără USR.

Surse din PSD susţin că cei din UDMR ar vrea Agricultura pentru Tanczos Barna şi Dezvoltarea pentru Cseke Attila şi că, dacă asta este condiţia UDMR ca să intre la guvernare, atunci social-democraţii ar fi dispuşi să cedeze Agricultura, pentru că de voturile UDMR depinde instalarea Guvernului Veştea. Cu Dezvoltarea, un minister-cheie unde sunt miliardele pentru primari şi baronii locali, lucrurile sunt mai complicate, potrivit surselor citate.

Şi aşa-zişii "suveranişti pro-europeni", adică cei de la Grupul PACE, format din exilaţii din SOS şi POT, au cerut ministere sau secretari de stat pentru a susţine Guvernul Veştea, potrivit surselor Observator.

Veştea poartă negocieri şi cu grupul parlamentar "Uniţi pentru România", desprins din POT, şi condus din umbră de Victor Ponta.