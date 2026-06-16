Adrian Veștea a venit "de mână" cu Marian Neacșu la negocierile cu grupul lui Victor Ponta

Fostul vicepremier PSD Marian Neacșu a mers azi la discuții împreună cu premierul desemnat Adrian Veștea la grupul Uniți pentru România, format din parlamentari intrați în Parlament pe listele POT, unde este membru și Victor Ponta.

Fostul vicepremier PSD Marian Neacșu a mers cu premierul desemnat Adrian Veștea la negocierile cu grupul parlamentar "Uniți pentru România", desprins din POT și condus din umbră de Victor Ponta.

Întrebat de jurnaliști de ce a venit, Marian Neacșu a răspuns: "Sunt însoțitor, sunt mijlocitorul. Am venit pentru că îi cunosc mai bine pe colegii de aici". Fostul social-democrat Victor Ponta a intrat în UpR săptămâna trecută. Grupul este condus oficial de Răzvan Chiriță, fost membru POT.

Amintim că Adrian Veștea a început azi negocierile cu partidele parlamentare. Veștea s-a întâlnit cu Anamaria Gavrilă, șefa POT, și cu reprezentanți PACE.