România are cele mai mici prețuri la alimente din Uniunea Europeană. Sună bine, nu? Doar că, atunci când ajungem la casă, contează mai mult câţi bani avem pe card, decât preţul de pe etichete. Pentru că, deși alimentele sunt mai ieftine decât în alte țări europene, salariile noastre nu fac faţă nici măcar aşa, iar mâncarea ajunge să... mănânce cea mai mare parte din buget.

Avem cea mai ieftină mâncare din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că la noi alimentele costă mai puțin, cu aproximativ 20%, decât media Uniunii Europene.

Concret, dacă noi plătim pentru un coș de alimente 80 lei, în celelalte țări din Uniunea Europeană, media e de 100 lei. Cele mai scumpe alimente sunt în Luxemburg, Danemarka și Irlanda, unde aceleași cumpărături ar costa undeva la 120 lei.

Diferența este mare la fructe, legume, pâine și carne. Fructele, spre exemplu, sunt cu o trăime mai ieftine la noi. Doar că mâncarea ieftină nu înseamnă și mâncare ușor de plătit, pentru că în ultimii ani alimentele s-au scumpit mult la noi.

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Cumpărăturile pentru care dădeam 100 lei în urmă cu 5 ani, ne costă astăzi peste 150 lei. Și pentru că salariile sunt mici la noi, o bună parte din venituri se duce pe alimente. O familie ajunge să cheltuiască și aproape 2000 lei pe lună doar pentru mâncare.

Cel mai bine se vede la ce cumpără o zi de muncă. Spre exemplu, cu banii câștigați într-o zi, un german cumpără de două ori mai multă mâncare decât un român.