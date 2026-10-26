Franţa se pregăteşte de noi proteste: manifestaţiile de Halloween ar putea deveni violente

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, avertizează luni că protestele programate de Halloween ar putea deveni violente.

Autoritățile franceze se pregătesc pentru noi manifestații de stradă în weekendul următor, în ciuda operațiunii de securitate pentru menținerea sub control a celor de sâmbătă, desfășurate la nivel național, potrivit Reuters.

În acest context complicat, ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a avertizat luni că protestele ar putea deveni din nou violente.

Ca răspuns la această situație, Ministerul de Interne a mobilizat 70.000 de polițiști pentru protestele de sâmbătă, organizate de sindicate pentru a denunța costul ridicat al vieții și altele.

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Mișcarea a depășit nemulțumirile studenților și a atras sindicate și activiști din rândul „vestelor galbene”, cunoscuți pentru protestele de amploare împotriva presiunilor economice, inclusiv a prețurilor mari la combustibil.

Grupări de extremă dreapta s-au confruntat cu activiști de extremă stânga

Laurent Nunez a spus că prezența mare a forțelor de ordine a împiedicat repetarea violențelor de la începutul lunii. Totuși, întrebat luni de postul BFM TV dacă se așteaptă la noi tulburări în timpul manifestațiilor programate pentru 31 octombrie, ministrul a răspuns: "Categoric, da".

"Seara de Halloween este, în mod tradițional, destul de agitată. Ne așteptăm ca situația să fie din nou complicată", a adăugat el.

El a spus că 1.435 de persoane au fost arestate în toată țara în timpul protestelor de sâmbătă.

Potrivit acestuia, există un fenomen nou observat de poliție: grupări organizate de extremă dreapta s-au confruntat cu activiști de extremă stânga în mai multe orașe.

"Știam că existau apeluri din partea unor mișcări identitare și naționaliste de a ieși în stradă, oficial, pentru a apăra magazinele și afacerile", a spus ministrul.

"În mai multe orașe, precum Nisa și Montpellier, aceste grupuri au sosit în formațiuni organizate, vizând în principal mișcarea de extremă stânga", a mai spus el.

Guvernul a încercat să prezinte operațiunea de sâmbătă drept o dovadă că a recâștigat controlul asupra situației, în ciuda actelor de violență , în special la Paris, Marsilia și Lyon, cele mai mari trei orașe ale Franței.

"Statul a ieșit învingător în acest weekend. Statul a fost puternic", a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, pentru postul de radio RTL.

"Există revendicări care trebuie ascultate și la care trebuie să se răspundă. Pentru a răspunde la ele, există o condiție prealabilă: revenirea la calm. Nu putem avea un dialog social funcțional într-un climat de violență, așa cum a fost cel pe care l-am trăit acum o săptămână", a declarat aceasta.