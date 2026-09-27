Pe mulţi dintre ei (n.red. angajaţii din HORECA) i-am văzut la mare: de la cei care se ocupă de curăţenia din camerele de hotel până la salvamarii de pe plajă. Pentru toţi aceştia începe partea mai complicată.Ce fac până vara viitoare? I-am întrebat noi şi am aflat: unii îşi caută alt loc de muncă, unii rămân pe litoral şi se transformă în oameni buni la toate, iar alţii îşi fac bagajele şi pleacă în ţări exotice. Nu în vacanţă, ci tot la muncă.

Valentin are 21 de ani şi de 4 ani este salvamar în Eforie. Pentru el, sezonul rece înseamnă şi o schimbare radicală de decor. De la plaja cu nisip fin, vieţi salvate şi bronz construit timp de 5 luni, tânărul pleacă în Thailanda. Nu ca doar ca să viziteze, ci ca să practice Muay Thai. Boxul thailandez l-a dus şi în marile competiţii, unde a ieşit victorios. "Pot să stau acolo, câştigând bani din meciurile pe care le am. Mă ajută să menţin situaţiile destul de tensionate care sunt aici pe plajă şi e o plăcere pentru mine să salvez vieţile oamenilor. Tocmai de aceea am ales stilul ăsta de viaţă unde mă pot antrena şi deveni mai bun pe an ce trece", a declarat Valentin Stoian, salvamar.

La nivelul judeţului Constanţa, peste 6.000 de persoane beneficiază de şomaj

Nu e singurul care spune adio mării până anul viitor. Simona este cameristă la un hotel de 3 stele din Mamaia. După lunile aglomerate de vară se întoarce şi ea la o pasiune pe care în sezon o lasă pe plan secund: obiectele handmade. "Tot ce ţine de curăţenia camerelor, de aranjarea lor. În extrasezon, o să mă ocup de hobby-ul meu. Un venit am din ce-am lucrat până acum. Ne descurcăm, că aşa e românul", a declarat Simona Rugienscu, cameristă. "Noi nu închidem hotelul pentru că oferim şi servicii de recuperare şi fizioterapie. O parte din angajaţi au plecat deja acasă, iar o parte mult mai mică rămâne şi pe timpul iernii", a declarat Oana Olteanu, manager hotel.

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Pentru cei care nu rămân în hoteluri şi nici nu pleacă din ţară, soluţia este un alt loc de muncă. "Sunt disponibile peste 1.600 de locuri de muncă vacante, în special în domeniul marketing-ului, al construcţiilor navale civile şi mai nou, în învăţământul superior", a declarat Adelina Vlad, AJOFM Constanța. În acest moment, la nivelul judeţului Constanţa, peste 6.000 de persoane beneficiază de şomaj.