Lipsa forţei de muncă se simte şi în podgorii. În judeţul Galaţi sunt tot mai puţini zilieri care vor să muncească, iar culesul viei durează până la sfârşitul lunii octombrie. Din cauza perioadei lungi, strugurii se pot strica pe butuc până atunci. Judeţul Galaţi se află pe locul trei în topul oamenilor fără loc de muncă.

Avem locuri de muncă, însă oamenii care să le ocupe sunt tot mai greu de găsit. În judeţul Galaţi, peste 200 de hectare de viţă-de-vie sunt gata de cules. Ar fi nevoie de peste 100 de muncitori pentru ca recoltarea să se desfăşoare într-un ritm normal, însă în podgorie sunt doar 30 de persoane care adună strugurii.

"E grea munca pentru oameni. Ajutorul social e mai important, banii de la stat. Asta e cel mai uşor"

"Nu mai munceşte lumea cum muncea înainte. Vor să primească, dar să nu muncească"

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"Acum vreo doi ani era via pusă toată la punct, se culegea, dar aşa, dacă nu vine lumea", spun oamenii.

Nici suma pe care le-o oferă nu este mică.

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Reprezentanţii staţiunii de cercetare viticolă sunt nevoiţi să se adapteze din mers, din cauza lipsei forţei de muncă, iar culesul se prelungeşte până la sfârşitul lunii octombrie.

"Perioada de recoltare se va mări. E o bătălie între toţi cei care suntem în zonă şi atunci primul venit, primul servit. Efectiv, zilierii sunt recrutaţi şi fiecare cum apucă să-l ia. Sunt foarte greu de găsit", spune Mihai Tudor, director ştiinţific.

Judeţele cu cel mai mare număr de şomeri în evidenţă sunt: Dolj cu aproape 20.000 de şomeri, Suceava cu 12.000 şi Galaţi cu 10.000.