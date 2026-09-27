Audierile miniștrilor vor începe luni la ora 14:00, în comisiile din Parlament şi vor dura două zile, până marți seară la ora 20:00. Votul decisiv este programat miercuri, la ora 13:00, în plenul reunit al Parlamentului.

Misiunea premierului desemnat e una aproape imposibilă. PNL, USR și UDMR, partidele care susțin Guvenul Mureșan, adună împreună 170 de senatori și deputați, adică mult sub pragul minim de 233 voturi pentru învestirea unui Guvern. Practic, la un calcul simplu, Siegfried Mureşan ar mai avea nevoie de cel puțin 63 de voturi pentru a trece de testul Parlamentului. Doar că șansele sunt extrem de reduse.

Scenariul pregătit de Nicuşor Dan dacă guvernul pică în Parlament

PSD a anunțat deja ca nu va vota învestirea Guvernului, iar premierul desemnat a refuzat să negocieze cu AUR si alte grupuri suveraniste. Chiar şi așa, Siegfried Mureşan a anunțat ca nu își va depune mandatul și va merge până la capăt în Parlament. Acum, dacă Guvernul Mureșan va pica la vot, teoretic, se deschide calea către alegerile anticipate. Potrivit Constituției, președintele Nicuşor Dan poate dizolva Parlamentul și ar putea convoca alegeri înainte de termen. Doar că șeful Statului a anunțat deja că exclude acest scenariu, iar surse politice spun că ar putea veni cu o nouă propunere de premier.

Articolul continuă după reclamă

De această dată, premier desemnat ar putea fi șeful PSD Sorin Grindeanu sau un alt lider apropiat de social democrați. În acest caz, PSD ar putea strânge o majoritate alături de UDMR şi dizidenții din PNL, plus minoritățile naționale și grupările suveraniste din Parlament - PACE și UpR. Iar în caz de avarie, un Guvern dominat de PSD ar putea fi votat și de unii aleși din AUR.