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Video Restricţii majore de trafic în centrul Capitalei până seara. 25 de linii STB, deviate

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Editor Eduard Marin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.09.2026, 07:59 | Modificat la 27.09.2026, 07:59

Astăzi, pentru câteva ore, centrul Bucureștiului este din nou blocat de restricții de trafic. "Crosul Arenelor" și evenimentul "Străzi Deschise" închid temporar mai multe artere importante din Capitală, iar șoferii trebuie să își aleagă cu atenție rutele.

Astăzi vorbim despre mai multe restricţii de trafic în Capitală, până la ora 11.30. Centrul oraşului va fi blocat pentru desfăşurarea competiţiei "Crosul Arenelor". Traseul începe de pe strada Alexandru Constantinescu, continuă spre Piaţa Arcului de Triumf, Şoseaua Kiseleff şi Piaţa Victoriei, apoi spre Calea Victoriei şi Splaiul Independenţei, prin Piaţa Unirii, Bulevardul Decebal şi până la Arena Naţională.

Practic, sunt afectate aproape toate zonele centrale, ceea ce poate îngreuna traversarea oraşului.

Şi transportul public va fi afectat: 25 de linii STB, de troleibuz, tramvai şi autobuz, vor avea traseele modificate. Şoferii sunt sfătuiţi să evite, pe cât posibil, zonele restricţionate şi să folosească transportul public, în special metroul.

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Pe de altă parte, şi Calea Victoriei va fi restricţionată până la ora 23.00, pentru desfăşurarea programului "Străzi Deschise".

Eduard Marin
Eduard Marin

Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză.

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