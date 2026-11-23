Cea mai scumpă energie din Europa şi cea mai mare povară pe umerii consumatorilor. Datele Eurostat confirmă ce simţim de luni grele. Vestea rea, urmează o iarnă şi mai scumpă. Furnizorii au anunţat majorări usturătoare de tarife.

Mai mulţi furnizori iau modelul Hidroelectrica, scumpiri pentru clienţii casnici. Preţurile sunt şi cu 20 % mai mari pentru contractele reînnoite şi sar de doi lei kilowattul la unele companii.

"Ofertele vin mai mari pentru că nu am avut şi în continuare am putea să avem şi mai multă energie din producţia internă. Seceta de anul acesta, întreruperea timp de trei luni a reactoarelor unu şi doi; deficitul care s-a agravat în ultima perioadă, deficitul de producţie", explică Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

În plus, furnizorii preferă contracte de pe pieţe angro, la preţuri mari, pe care le transmit apoi în facturile noastre. Contractele pe termen lung au tarife mai mici, dar companiile trebuie să depună garanţii financiare mari.

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"Piaţa este extrem de fluctuantă, trebuie să înveţi să te securizezi. Energia are o valoare care este dată de momentul livrării", spune Liviu Gavrilă, specialist în energie.

"Ar trebui să ne uităm spre comparatorul de preţuri şi să sancţionăm furnizorul prin selectarea, alegerea unui alt furnizor care să corespundă cerinţelor şi posibilităţilor noastre de plată a facturilor", menţionează Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

O simplă simulare de calcul pe site-ul ANRE, unde găsim toate ofertele furnizorilor

La o simplă simulare de calcul pe site-ul ANRE, aici unde găsim toate ofertele furnizorilor, putem observa la ce economii semnificative ajungem dacă trecem, spre exemplu, de la un tarif de un leu şi 76 de bani pe kilowattul oră la unul de un leu şi 20 de bani. Într-un an, asta ar însemna o economie totală de 1.220 de lei dacă ne raportăm la un consum mediu de 150 de kilowatti oră pe lună.

Persoanele vulnerabile vor fi sprijinite de stat şi anul viitor, dar Guvernul nu a anunţat încă valoarea voucherelor şi când vor fi acordate.

"Se discută anumite măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Avem, deja, nişte vouchere pe care le primesc consumatorii consideraţi vulnerabili, eventual crescută valoarea voucherelor. Poate crescut numărul celor care sunt eligibili", spune Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Ajutorul de la stat, în valoare de 50 de lei pe lună, expiră la sfârşitul anului. Între timp, România rămâne cu cea mai scumpă electricitate din Uniunea Europeană raportată la puterea de cumpărare. Preţurile au crescut cu aproape 52% faţă de anul trecut.