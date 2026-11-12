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Inflaţia a crescut la 6,9% în octombrie. Românii plătesc mai mult pentru mâncare, chirii și carburanți

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Editor Mihaela Călin | Timp citire: 3 minute
Publicat la 12.11.2026, 09:45 | Modificat la 12.11.2026, 14:13

Inflația continuă să crească, iar românii resimt tot mai puternic scumpirile la pompă, la chirii și în magazine. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 7% în octombrie 2026, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, în special la chirii. Motorina, benzina și unele produse alimentare au continuat şi ele să se scumpească.

Rata anuală a inflaţiei îşi continuă creşterea şi ajunge, în luna octombrie, la 6,9%, anunţă, joi, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Este a doua lună consecutivă în care inflaţia anuală îşi continuă creşterea şi atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată la servicii, 11,23%, precizează INS.

În septembrie 2026, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna septembrie 2025, a fost de 6,6%.

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Preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cele al mărfurilor alimentare cu 3,07%.

Cafeau, ouăle şi laptele de vacă, alimentele cu cele mai mari scumpiri 

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 12,48%. Ouăle se află în continuare pe locul secund, cu o creştere a preţurilor de 10,50%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%, potrivit datelor INS.

În această perioadă, uleiul comestibil şi-a majorat preţul cu 7,94%. La carne, scumpirile au fost de 7,17% la cea de bovine, de 2,28% la cea de porcine, iar la cea de pasăre creşterea anuală a fost de 2,94%. Peştele proaspăt şi-a majorat preţul cu 5,29%, iar grupa conservelor din peşte cu 5,27%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine şi-a majorat tarifele cu 4,91%, comparativ cu octombrie 2025, în condiţiile în care zahărul şi-a diminuat tariful cu 0,85%. La băuturi alcoolice, ţuica şi alte băuturi spirtoase au fost mai scumpe cu 5,19%, vinul cu 3,96%, iar berea cu 4,79%.

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INS arată că alte majorări de preţ la alimente se pot constata la pâine, cu 4,5%, la telemeaua de vacă, cu 3,46%, şi la cea de oaie, cu 3,43%. Diminuări de preţuri în octombrie 2026 faţă de anul anterior la perioadă se pot constata la unt, cu 0,77%, făină, cu 2,5%, şi la mălai, cu 2,86%. Scăderi de preţ pe parcursul unui an s-au mai înregistrat şi la cartofi, cu 2,53%, la fasole boabe, cu 0,65%, precum şi la fructele proaspete, cu 15,38%.

Motorină, benzină şi energie electrică mai scumpe

În acelaşi timp, dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din octombrie sunt la motorină, 43,45%, urmate de cele la benzină, 32,91%. Tarifului energiei electrice a continuat să crească (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor) în luna octombrie 2026, cu 4,09%. 

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au fost consemnate la energie termică (9,61%), tricotaje (6,74%), cărţi, ziare, reviste (6,31%), detergenţi (5,92%), tutun şi ţigări (5,72%). Nu în ultimul rând, articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 3,83%, iar medicamentele şi-au majorat preţurile în octombrie cu 2,14%.

În perioada octombrie 2026 - octombrie 2025, preţul gazelor a crescut cu 1,41%. Ceasurile, aparatele video şi articolele sportive şi-au majorat preţurile într-un an cu 7,94%, iar autoturismele şi piesele de schimb cu 5,08%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în octombrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 38,46%, urmate de tarifele la biletele de avion, care s-au majorat cu 14,44%, apă, canal şi salubritate, cu 13,69% şi abonamentele de televiziune, cu 13,10%. 

Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparaţii auto (8,22%), igienă şi cosmetică (8,65%), serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte (8,15%). În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 8,41%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 2,29%, iar cel rutier cu 8,47%. Tarifele abonamentelor auto au crescut cu 9,22%. Tarifele serviciilor poştale, în octombrie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,26%, serviciile oferite de restaurante şi cafenele s-au scumpit cu 6,15% într-un an, iar cazarea într-o cameră la hotel cu 4,06%, informează INS.

Mihaela Călin
Mihaela Călin

Prezentatoare Observator 12 şi a rubricii dedicate cărţilor din Observator de Weekend. 20 de ani petrecuţi la pupitrul ştirilor.

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