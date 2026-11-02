Se anunţă o iarnă dificilă cu facturi din ce în ce mai mari pentru curentul electric. Furnizorii pregătesc noi majorări, în condiţiile în care România are deja cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană raportat la puterea de cumpărare.

În prima jumătate a acestui an, curentul electric s-a scumpit cu peste 50% Este cea mai mare creștere din Uniunea Europeană și la mare distanță de celelalte țări în clasament. Pentru că, spre exemplu, în Irlanda curentul s-a scumpit cu aproape 20%, iar în Finlanda cu 18%. Principalea explicație este dispariția plafonării pentru prețurile la energie.

Anul trecut am avut tarife plafonate și populația plătea sub un leu pe kilovat. Acum s-a ajuns ca cei mai mulți consumatori să plătească prețuri chiar de 1 leu și 50 de bani pe kilovat. Astfel că o factură care anul trecut era 190 de lei ajunge acum la 290 de lei.

Cu siguranță vor urma noi creșteri de prețuri, iar furmizorii, în ofertele pe care le fac, au mărit tarifele. Sunt și furmizori care oferă prețuri chiar și de 2 lei pe kilovat. Și cu siguranță vor mai crește iarna aceasta prețurile pentru energia electrică. Iar explicațiile sunt legate de faptul că producem mai puțină energie electrică.

Articolul continuă după reclamă

Avem centrala de la Cernavodă oprită, avem un debit al Dunării care este scăzut și suntem nevoiți să apelăm la importuri. Iar seara ajungem să importăm chiar și 3500 de megavati importuri care vin evident la prețuri mai mari. Și ulterior aceste prețuri le decontăm cu toții în factura de electricitate.