Sunt departe de casă, de familie și de prieteni. Multe nu cunosc limba și nici legile țării în care trăiesc. Iar atunci când partenerul devine agresor, nu au la cine să apeleze. Pentru româncele din diaspora, violența domestică înseamnă adesea o luptă dusă în singurătate. Aseară, la Bruxelles, caravana SHERO le-a dat o voce. Femei care au scăpat din relații abuzive și-au spus poveștile cu voce tare.

La două zile după Valentine's Day și o escapadă surpriză la Paris, Larisa Stoian a fost bătută. Partenerul ei pierduse banii la jocuri de noroc. A fugit în România cu băiețelul de trei ani. După opt luni s-a întors la agresor. Toți cei din jur îi spuneau că nimeni nu ia o femeie cu copil. Au urmat ani de control, droguri și amenințări. Unul dintre copii i-a mărturisit că i-au paralizat picioarele de frică atunci când tatăl a amenințat că le dă foc. Dar Larisa a reușit să se rupă din acel calvar. N-a fost deloc ușor.

"Din punct de vedere financiar a fost foarte greu, dar liniștea din casă și siguranța copiilor mei au fost de neprețuit. Chiar dacă am mâncat mai puțin, chiar dacă de multe ori n-am mâncat aproape deloc, liniștea noastră a fost extraordinară. Dacă eu am putut, oricare dintre noi putem", spune Larisa Stoian.

Azi, Larisa e divorțată, interpret certificat de neerlandeză și le ajută pe alte mame din comunitate. Pentru femei ca ea, Alessandra Stoicescu a adus caravana SHERO până la Bruxelles.

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"Cel mai important este să ne ascultăm. Cel mai important este să dăm acest semnal. Femeile care au nevoie de ajutor, oamenii care au nevoie de ajutor nu sunt singuri. Despre ce am vorbit astăzi este ceva ce îți mișcă în profunzime inima, pentru că sunt situații în care tot ce trebuie să auzi este «nu ești singură, nu ești singur, ai curaj, ia-ți viața în propriile mâini, nu e vina ta». Violența, din păcate, are niște dimensiuni pe care încă nu le bănuim", a spus Alessandra Stoicescu.

După un divorț cu șantaj, Carmen Gheorghiu a plecat din țară și a muncit la negru, dormind trei ore pe noapte, ca să îi trimită bani acasă fetiței. Până la urmă și-a adus copilul lângă ea și și-a construit singură o viață stabilă.

Evenimentul SHERO, găzduit de Ambasada României

Evenimentul a fost găzduit de Ambasada României în Regatul Belgiei.

"Este un proiect de mare sensibilitate și mă bucur foarte mult că pot să fiu alături de voi în seara aceasta. Ascultăm lucruri și mărturii care, sunt convinsă, o să ne facă să facem multe demersuri. Sper că această seară extraordinară o să ne facă să luăm niște decizii fundamentale, personale, dar care să schimbe societatea", spune ambasadoarea României în Regatul Belgiei, Andreea Păstârnac.

Cătălina a lucrat 24 de ani în penitenciarele din România, așa că a văzut violența și din partea agresorului.

"Când ești într-o țară străină, dacă nu cunoști limba, dacă nu cunoști legislația, ești mult mai vulnerabil. Dar putem învăța lucrurile astea. Sunt grupuri de suport, există instituții ale statului, există oameni care te pot sprijini", spune psihologul Cătălina Bejenaru.

O traumă prin care nimeni nu trebuie să treacă singur

Nimeni nu trebuie să treacă singur prin asta. Pentru că a cere ajutor nu e o slăbiciune.

"Fără această comunitate, femeia nu are refugiu și nu are sprijin. Singurul sfat pe care pot să-l dau ar fi, chiar dacă pare greu de crezut: există speranță", spune psihoterapeutul Alina Albu.

"Să nu se izoleze, niciodată să nu creadă că e vina ei. Nu este vina dumneavoastră, doamnelor", spune Mihai Albu.

Pentru multe femei, cel mai greu pas e până la ușă. La Bruxelles au aflat că, de cealaltă parte, cineva le așteaptă.