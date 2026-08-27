În nordul Capitalei se vinde o proprietate care ar putea fi cea mai scumpă casă scoasă la vânzare, în România, pe o platformă imobiliară. Are multe camere şi 20 de băi.

Vila Capo din zona Aviatorilor este o clădire din secolul XX. Doar fațada s-a mai păstrat, refăcută în anul 2013, explică agentul imobiliar. Ionuț Vișan. Acum este o vilă nouă, pentru birouri, dar se poate folosi și pentru locuit.

"Au venit români care au afaceri în Dubai. Au fost interesați să o cumpere. Doar că din cauza războiului și condițiilor financiare, că nu le-a mai dat voie să plimbe banii dintr-o țară în alta, a picat deal-ul. Dar suntem în continuare în discuții cu alți clienți", mai spune Ionuţ Vişan.

În 2014, vila a luat numeroase premii arhitecturale, iar numele Capo a fost moștenit de la porecla primului proprietar. Casa se închiriază cu 40.000 de euro, negociabil sau este disponibilă şi la vânzare pentru suma de 15 milioane de euro, cu o marjă de negociere între 5% și 7%.