"Secretul" îngropat de Dolly Parton. Ce a ascuns artista într-o capsulă care va fi deschisă abia în 2046

Regretata regină a muzicii country, Dolly Parton, a pregătit cu ani în urmă un mesaj muzical pentru viitor, iar acum, după moartea artistei, existența acestuia capătă o semnificație aparte. Este vorba despre o piesă intitulată "My Place In History", înregistrată special pentru a fi descoperită abia peste aproape douăzeci de ani.

"Secretul" îngropat de Dolly Parton. Ce a ascuns artista într-o capsulă va fi deschisă abia în 2046 - Sursa: Profimedia

În 2015, artista și echipa sa au îngropat o cutie din lemn de castan în apropierea complexului Dollywood DreamMore Resort and Spa. În interior au fost puse copii ale unei piese complet noi, atât pe casetă, cât și pe CD, împreună cu aparatele necesare pentru redarea acestora, relatează Variety.

În 2015, artista şi echipa ei au îngropat o piesă nouă într-o cutie de lemn de castan

Capsula a fost concepută să rămână închisă până în 2046, când Dolly Parton ar fi împlinit 100 de ani. Pe cutie se află un mesaj care precizează că piesa, intitulată "My Place In History", a fost aleasă de artistă pentru a fi lansată drept ultima sa melodie.

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Potrivit sursei citate, Dolly Parton a vorbit despre această piesă în 2022, în emisiunea "The Kelly Clarkson Show", explicând că melodia există cu adevărat și că nici măcar ea nu știa dacă va mai fi în viață în momentul în care capsula va fi deschisă.

Capsula a fost concepută să rămână închisă până în 2046

Artista mărturisea atunci că se temea ca înregistrarea să nu se deterioreze înainte ca cineva să poată asculta piesa. În același timp, spunea că este vorba despre o melodie foarte bună, pe care și-ar fi dorit ca publicul să o poată auzi într-o zi.

Acum, odată cu dispariția artistei, cântecul devine unul dintre cele mai neobișnuite proiecte postume din muzica americană. Melodia ar urma să rămână ascunsă până la deschiderea oficială a capsulei, în ianuarie 2046.

Pe lângă piesa secretă, mai multe proiecte asociate cu Dolly Parton urmează să continue și după moartea sa. Printre acestea se numără un muzeu și un hotel în Nashville, proiecte comerciale și musicalul inspirat din viața ei, "Dolly, A True Original Musical", programat să ajungă pe Broadway în ianuarie 2027.