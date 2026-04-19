China a aprobat importurile de produse lactate din România, deschizând accesul producătorilor locali la o piaţă estimată la circa 70 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg şi Reuters.

Autoritatea vamală chineză a anunţat că producătorii români eligibili vor putea exporta o gamă largă de produse, inclusiv lapte, brânzeturi, lapte praf, zer şi formule pentru sugari, cu condiţia respectării standardelor sanitare impuse de Beijing, conform Bloomberg.

Unităţile de procesare trebuie să fie aprobate de autorităţile române şi înregistrate în China, iar materia primă trebuie să provină din ferme fără boli majore şi aflate sub supraveghere oficială, relatează Reuters.

Decizia vine în contextul consolidării relaţiilor comerciale agricole dintre cele două ţări şi creează premisele extinderii exporturilor româneşti pe una dintre cele mai mari pieţe globale de lactate, însă impactul efectiv va depinde de capacitatea producătorilor de a îndeplini cerinţele de certificare şi de a susţine volume constante pentru export.

La jumătatea lunii martie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, aflat în China, anunţa semnarea, alături de omologul său, Han Jun, a unui protocol prin care România va exporta în China produse lactate, peşte şi carne de pui procesată.

”Semnez cu omologul meu de-aici poate cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească. O să avem acces la o piaţă extrem de importantă pentru produsele româneşti. Am reuşit pentru prima oară să deblocăm o piaţă cu tradiţie istorică.

Este cel mai important moment pentru România să ai desfacere pe această piaţă. Înainte de Revoluţie am avut, dar după Revoluţie nu am mai avut acorduri comerciale încheiate pe produse agroalimentare”, a declarat atunci ministrul Agriculturii, Florin Barbu, precizând că ulterior companiile româneşti pot încheia acorduri pentru export în China.

