Ţara vecină cu România care intră în cursa roboţilor umanoizi. Producţia începe în iulie

Serbia intră în cursa tehnologiei viitorului. Preşedintele Aleksandar Vucic a anunţat că ţara va începe în iulie asamblarea roboţilor umanoizi, iar în doar două luni ar putea deveni primul stat european care produce astfel de roboţi. Anunţul a fost făcut în timpul vizitei oficiale din China, unde au fost semnate investiţii de aproape un miliard de euro.

Ilustraţie cu un robot umanoid autonom, controlat cu AI - Shutterstock

În cea de a patra zi a vizitei sale oficiale în China, Aleksandar Vucic a declarat că acorduri în valoare de 953 de milioane de euro pentru noi investiţii în Serbia au fost semnate la Jiaxing şi a adăugat că investiţiile vor merge în diferite oraşe - Nis, Novi Sad, Zrenjanin, Sabac, Cuprija şi Indjija, potrivit Agerpres.

"Cred că, în perioada următoare, vom vorbi chiar de un număr mai mare de investitori. Până acum, avut avut 18 întâlniri cu oameni de afaceri şi vor fi încă cinci mâine, ceea ce reprezintă 23 în total, şi toată lumea vrea să vină în Serbia şi să investească în ţara noastră, în special după cuvintele prieteneşti ale preşedintelui Xi (Jinping). Dar nu e vorba doar de investiţii obişnuite - este vorba de ceva cu adevărat important", le-a spus Vucic jurnaliştilor după o vizită la fabricantul de piese auto Minth.

Şeful statului sârb a spus că roboţii vor fi fabricaţi în trei stadii în Serbia şi că primul stadiu, asamblarea, va începe între 10 şi 20 iulie. El a precizat că al doilea stadiu ale legătură cu aşa-numitele fabrici de date sau fabrici de antrenament pentru roboţi.

Articolul continuă după reclamă

Vucic a mai spus că stadiul al treilea implică utilizarea inteligenţei artificiale şi că Serbia va deveni o ţară de prim-plan în domeniu, întrucât va produce primii roboţi umanoizi în două luni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰