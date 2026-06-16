Mondialul a dat lovitura, nu doar la Antena 1. Şi în magazine. În luna în care fotbalul ține milioane de oameni cu ochii pe ecrane, suporterii vânează televizoarele cu diagonale generoase. Mulţi români îşi transformă sufrageria într-o mică tribună şi nu au făcut economie la imagine. Televizoarele performante au plecat primele de pe rafturi.

Campionatul Mondial se vede altfel când mingea pare că iese din ecran. Fanii au început să caute ecrane cât mai mari și tehnologii care să aducă spectacolul mai aproape. Televizoarele cu diagonalele de 65 şi 75 de inchi s-au vândut cel mai bine în ultimele două săptămâni în magazinele de profil. De exemplu, aici cererea a crescut cu 30% faţă de aceeaşi perioadă a lunii trecute, iar oamenii vin şi vânează promoţiile.

Unul din trei televizoare a fost cumpărat în rate, iar numărul celor care au ales plata eşalonată în luna iunie s-a dublat la cel mai mare retailer online. "Cele mai căutate sintagme pe aplicaţie sunt cele legate de abonamentele de streaming şi abonamentul la Antena Play. Clienţii caută oferte dedicate pentru tipul acesta de abonament", a declarat Răzvan Acsente, director de marketing retailer online. "Preţul variază de la 3.000 până la 12.000. S-au lichidat anumite modele, dar ne-am aprovizionat pentru perioada asta! În general domni, dar şi doamne! În perioada asta a Campionatului Mondial, toată lumea e interesată", a declarat Lucian Chiţu, manager retailer electronice.

În Argentina, fanii care nu au primit viză pentru Statele Unite au primit televizoare gratis ca să urmărească turneul de acasă. Campania "TeleVISAdos" a fost creată pentru cei care visau să ajungă în tribune, dar au rămas în fața ecranului. Primele 100 de persoane care au demonstrat refuzul vizei americane au primit câte un televizor. Indiferent de locul din care este urmărit, spectacolul rămâne același. Cea mai mare competiţie de fotbal din istorie se vede, în exclusivitate în România, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.