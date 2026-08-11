Reprezentanţii UEFA au lansat, în cursul zilei de marţi, platforma on-line "Clear Line", platformă adresată microbiştilor din întreaga lume.

UEFA a lansat o platformă on-line pentru explicarea deciziilor luate de arbitri şi a utilizării sistemului VAR - Profimedia

Platforma are mai multe scopuri, printre care explicarea unor decizii luate de diferiţi arbitri sau modul în care este utilizat sistemul VAR şi când poate arbitrul video să intervină într-o fază sau alta.

De asemenea, Clear Line are ca scop inclusiv să-i obişnuiască pe microbişti cu noile reguli aplicate în meciurile de fotbal.

Conform news.ro, Clear Line reuneşte peste 150 de situaţii de joc analizate, prezentând decizia luată, procesul prin care aceasta a fost fundamentată şi modul în care au fost interpretate Legile Jocului. Platforma a fost aprobată de responsabilii cu arbitrajul din toate cele 55 de federaţii naţionale membre UEFA şi reprezintă cadrul de referinţă pentru aplicarea consecventă a deciziilor de arbitraj atât la nivel naţional, cât şi internaţional.