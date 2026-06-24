Consumul scade, reducerile apar mai devreme. Au început deja promoțiile de vară în magazine, iar anul acesta campaniile țin mai mult și acoperă mai multe produse. Pentru că vânzările au scăzut semnificativ, comercianții se întrec în oferte. Pentru clienți, bagajul de vacanță, de exemplu, poate costa chiar și jumătate din suma plătită anul trecut. În centrele comerciale, promoțiile de vară au început deja și vor ține, în unele cazuri, chiar până în septembrie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Oficial perioada de reduceri a început pe 18 și ține până pe 15 septembrie. [...] Se prelungește practic cu 15 zile. De la sacouri, topuri, pantaloni, rochițe. Anul acesta chiar s-a resimțit. Clientele veneau, pur și simplu erau interesate de noile produse, tot timpul întrebau de promoții și practic așteptau" explică Mihaela Gheorghiță, manager de magazin.

Reducerile nu se opresc la garderoba de vară

Articolul continuă după reclamă

La reducere sunt și produsele pe care oamenii le consideră un răsfăț, cum ar fi parfumurile.

Datele arată că vânzările de produse nealimentare au scăzut cu aproape 10% în ultimul an, iar magazinele sunt nevoite să-și adapteze mai rapid ca oricând strategiile la așteptările cumpărătorilor.

"Avem o parte momentan, urmează să ne mărim gama de produse începând cu luna iulie, inclusiv la costume de baie, pentru că ne-au fost solicitate și am decis să introducem și această categorie în gama de reduceri" a spus reprezentantul unui magazin, Alexandru Tehelean.

"În momentul în care consumul scade, vânzătorii intră în competiție. Cu siguranță atunci când riscurile sunt mai multe observăm că simultan românii încearcă să pună și niște bani deoparte și trebuie luați de undeva. Mare grijă dacă nu cumva discounturile ne impulsionează să cumpărăm obiecte de care nu avem nevoie" spune consultantul financiar Adrian Asoltanie.

“Ești tentat să cumperi pentru că e prețul redus și de fapt ajungi cu ele acasă și nu le mai porți!” spun cumpărătorii.

Pentru a evita capcana reducerilor false, specialiștii ne recomandă să monitorizăm hainele sau pantofii care ne plac cu câteva luni înainte de campania de reduceri.