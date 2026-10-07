Compania gigant care a anunţat că investeşte 130 mil. euro € în România în următorii 3 ani

IKEA pregătește investiții de aproximativ 130 de milioane de euro în România în următorii trei ani, în principal pentru extinderea rețelei și modernizarea operațiunilor existente. Retailerul suedez vrea să deschidă 10 noi puncte de întâlnire cu clienții și să aloce peste 60 de milioane de euro pentru modernizarea magazinului din Băneasa, în timp ce alte milioane de euro vor fi direcționate și către reducerea prețurilor pentru clienții din România.

"În următorii trei ani, investiţia de 125 de milioane de euro va susţine extinderea şi dezvoltarea activităţii Ikea România. Aproximativ 55 de milioane de euro vor fi alocate către creşterea reţelei, prin deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienţii în Bucureşti şi în alte oraşe în care Ikea operează deja, cum ar fi Cluj-Napoca, Iaşi sau Sibiu, precum şi în locaţii noi precum Craiova, Piteşti şi Galaţi. Restul de 70 de milioane de euro va consolida operaţiunile existente, dintre care peste 60 de milioane de euro sunt prevăzute pentru modernizarea magazinului Ikea Băneasa, alături de proiecte de tehnologizare, automatizare şi investiţii în sustenabilitate", se precizează în documentul citat de Agerpres.

Accesibilitatea preţurilor este o componentă esenţială a acestei etape de investiţii şi iar în anul financiar 2027 (1 septembrie 2026 - 31 august 2027), compania va investi 4,4 milioane de euro în reducerea preţurilor în România, ca parte a unei investiţii mai ample, de aproximativ 1,2 miliarde de euro, pentru reducerea preţurilor în Europa.

Începând cu luna septembrie, retailerul a redus în medie cu 20% preţurile pentru sute de produse disponibile atât în magazine, cât şi online. În paralel, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026, o selecţie suplimentară de produse beneficiază de preţuri cu 25% mai mici exclusiv în magazinele sale.

Articolul continuă după reclamă

"România este o piaţă importantă pentru Ikea de aproape 20 de ani, iar această nouă etapă de investiţii reflectă încrederea noastră în potenţialul său pe termen lung. Ne dorim să aducem Ikea mai aproape de cât mai mulţi oameni şi, în acelaşi timp, să le oferim clienţilor o experienţă mai simplă şi mai accesibilă. Investim atât în formatele noastre tradiţionale, cât şi în formate mai mici, care, completate de soluţii şi servicii digitale, ne aduc mai aproape de clienţi şi de nevoile lor. În acelaşi timp, accesibilitatea preţurilor rămâne o prioritate pentru noi şi o parte importantă a modului în care ne dezvoltăm responsabil în România", a declarat Ekaterina Egorova, CEO & CSO IKEA South East Europe, în comunicat.

În prezent, grupul suedez de mobilier operează în România trei magazine (două în Bucureşti şi unul în Timişoara), şase Studiouri de Planificare şi Comandă în (în Bucureşti - Orhideea şi Grand Arena, Constanţa, Cluj-Napoca, Braşov şi Iaşi), precum şi cinci Puncte de ridicare comenzi (în Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Sibiu şi Bucureşti