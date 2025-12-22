Tradiţionalul cozonac de Crăciun pune la încercare bugetele românilor anul acesta. Prețurile sunt mult mai mari față de anul trecut, iar reprezentanţii industriei spun că majorările sunt justificate de scumpirile la energie şi combustibil. Şapte milioane de cozonaci vor ajunge pe mesele românilor de Crăciun. Asta doar din patiserii, fără să-i luăm în calcul pe cei făcuţi în casă.

În bucătării miroase doar a cozonac în aceste zile. Se coace la foc continuu, pentru ca toate comenzile să fie gata până de Crăciun.

"Am reţeta de la mama. Cred eu că este cea mai bună reţetă, este cel mai bun cozonac pe care l-am mâncat.", a transmis Silvia Ciobanu, reprezentant restaurant.

Ce-i drept, preţurile au mai crescut.

Articolul continuă după reclamă

Şapte milioane de cozonaci vor ajunge pe mesele românilor de Crăciun

"Avem o creştere de 20% faţă de anul trecut. Având în vedere că ingredientele, materia prima şi absolut toate cheltuielile au crescut. Începe de la 155 de lei, până la 235 de lei.", a explicat Ghazaleh Emami, PR industria HORECA.

"Îl avem pe cel însiropat, babka, care costă 170 de lei. Avem cozonacul clasic, care este 150 de lei şi are 1,3 kg.", a spus Cristina Oprea, proprietar cofetărie.

Cu tot cu preţurile crescute, cozonacii se vând. Patiseriile pregătesc în acest an nu mai puţin de şapte milioane de bucăţi.

"Suntem la 40-50 de cozonaci per locaţie. În total 130 de cozonaci pe zi, dar vom creşte treptat, cum ne apropiem de Crăciun.", a mai spus Ghazaleh Emami.

"Este cel mai căutat desert. E tradiţional, acum există şi în mai multe variante. Deci e tot ce îţi doreşti pe masa de sărbători.", a mai adăugat Silvia Ciobanu.

"De când mă ştiu, de mică, în fiecare an am avut cozonac pe masă.", a spus o femeie.

Cei mai ieftini cozonaci îi găsim în supermarket, acolo unde preţurile pornesc de la 20 de lei. Cine nu-şi permite să cumpere, poate achita în rate. Pe o platformă online, a apărut şi această variantă.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰