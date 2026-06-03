UE riscă să piardă peste 1 milion de locuri de muncă în acest an din cauza consecinţelor economice ale războiului din Iran şi a intensificării concurenţei globale, arată un raport al Comisiei Europene.

Criză pe piaţa muncii în UE: Vor dispărea peste 1 milion de joburi. Cea mai afectată industrie - Shutterstock

Potrivit acestui raport, aproximativ 560.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate în acest an din cauza scumpirii energiei, în timp ce aproximativ 600.000 de locuri de muncă sunt în pericol în industria auto. Sectoarele cele mai afectate de creşterea preţurilor la energie sunt construcţiile, metalele, produsele chimice şi transporturile.

UE rămâne în urmă faţă de China şi SUA

Aceste cifre sunt o dovadă a problemelor economice tot mai mari cu care se confruntă UE. În timp ce liderii încearcă să accelereze planurile de creştere a competitivităţii continentului, blocul comunitar rămâne din ce în ce mai mult în urma SUA şi a Chinei.

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Companiile europene plătesc de mai mulţi ani un preţ mai mare la energie, după ce blocul comunitar şi-a redus dependenţa de petrolul şi gazele ruseşti, în urma invadării Ucrainei de către Moscova în 2022. Situaţia s-a înrăutăţit anul acesta, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transporturile globale de combustibili. Pe lângă acestea, companiile europene se luptă să concureze cu rivalii americani şi chinezi în domeniul tehnologiilor verzi şi digital, cum ar fi vehiculele electrice, panourile fotovoltaice şi inteligenţa artificială. UE analizează diverse iniţiative pentru a încerca să-şi protejeze industriile locale de astfel de presiuni.

Cum încearcă UE să-şi protejeze industriile locale

Potrivit Bloomberg, executivul comunitar estimează că aproximativ 85.000 de locuri de muncă legate de producţia de baterii, o componentă cheie pentru vehiculele electrice, sunt în pericol. În plus, aproape 60.000 de locuri de muncă care au legătură cu fabricarea panourilor fotovoltaice ar putea fi afectate.

Comisia Europeană va publica, miercuri, evaluările sale privind modul în care guvernele statelor membre îşi respectă angajamentele de reducere a deficitelor. De asemenea, va emite recomandări privind modul în care statele membre ar trebui să îşi îmbunătăţească economia şi piaţa muncii. Analiştii se aşteaptă ca Bruxelles-ul să pună accentul pe importanţa strategiilor naţionale de combatere a sărăciei, în condiţiile în care aproximativ unul din cinci angajaţi cu salarii scăzute lucrează în sectoare cu o creştere limitată a productivităţii.