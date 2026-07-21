Peste 1000 de locuri de muncă ar putea apărea în vecinătatea României. Fabrica va angaja în special femei

O fabrică ce ar urma să ofere peste 1.000 de locuri de muncă ar putea fi deschisă în Novi Becej, Serbia. Cele mai multe posturi vor fi destinate femeilor, iar investiția este considerată una importantă pentru întreaga regiune a Banatului Central.

Fabrica din Banatul Central care ar putea crea peste 1.000 de locuri de muncă. Majoritatea, pentru femei - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Localitatea Novi Becej ar putea beneficia în perioada următoare de o investiție importantă, care ar urma să creeze peste 1.000 de locuri de muncă. Cele mai multe dintre posturi vor fi destinate femeilor, scrie publicaţia Blic.

"Vreau să vă dau o veste în exclusivitate. Cel mai probabil, Novi Bečej va avea o fabrică mare, cu peste 1.000 de angajați, în special femei. Este un lucru uriaș pentru noi", a declarat Aleksandar Vucic, preşedintele Serbiei.

Confirmarea oficială a investiției este așteptată în zilele următoare.

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Investiția vine într-o perioadă cu disponibilizări în Europa

Anunțul noilor locuri de muncă vine într-un moment în care mai multe companii mari din Europa își reduc numărul de angajați.

"Într-o perioadă ca aceasta, când peste tot se fac concedieri, când Volkswagen anunță concedierea a 100.000 de oameni, când toți disponibilizează angajați, să atragi un nou investitor și să creezi 1.000 de locuri de muncă într-un singur loc este un lucru extraordinar", a mai transmis Vucic.

Fabrica ar putea atrage angajați din mai multe localități

Investiția nu ar urma să aibă efecte doar în Novi Becej, ci și în localitățile din apropiere.

"Astfel rezolvi problemele din Kumane, Bocar, Novi Milosevo, din întregul Novi Becej și, aș spune, chiar și de cealaltă parte a Tisei, în Stari Becej", a precizat Vučić.

Noua fabrică ar putea contribui la creșterea numărului de locuri de muncă și la dezvoltarea economică a întregii regiuni.

Ministrul Economiei, Adrijana Mesarovic, urmează să prezinte mai multe informații despre investiție, inclusiv numele investitorului, valoarea proiectului și termenul estimat pentru începerea activității fabricii.