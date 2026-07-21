Sute de amenzi pe litoral, pentru nereguli care pun în pericol oamenii veniţi în concediu. Inspectorii de la Protecţia Consumatorului au bătut staţiunile în lung şi lat şi nu i-au iertat pe cei care nu au aveau totul pus în ordine.

Cele mai multe probleme au fost legate de faptul că mulţi comercianţi vindeau în spaţii neautorizate. Apoi, inspectorii ANPC au verificat şi unele piscine de pe litoral. Acolo au fost găsite, de asemenea, probleme. În unele dintre ele lipseau informaţii legate de Ph-ul apei sau de adâncime, dar şi unele şezlonguri erau deteriorate.

ANPC a dat peste 200 de amenzi în valoare totală de 1 milion de lei

Au fost găsite şi produse expirate care au fost retrase de la comercializare. Vorbim despre produse în valoare totală de 50.000 de lei. Nereguli au fost găsite şi în spaţiile de joacă pentru copii. În ultima săptămână, inspectorii ANPC au făcut un maraton de controale pe litoral, au dat peste 200 de amenzi în valoare totală de 1 milion de lei.

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Au fost date şi avertismente, în jur de 160. 15 operatori economici au fost închişi. Asta înseamnă că pot redeschide doar după ce remediază deficienţele.