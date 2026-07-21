Doi copii au murit, după ce au căzut în râul Mureş. Un al treilea a reuşit să iasă singur din apă

Râul Mureş şi-a cerut din nou tributul. Doi copii au murit, după ce au căzut în râu. Un al treilea a reuşit să iasă singur din apă.

Tragedia a avut loc în cursul zilei de marţi, în localitatea Cipău. Cei trei copii, cu vârste cuprinse între 8 şi 10 ani, au căzut în apele râului şi doar unul dintre ei a reuşit să ajungă la mal. Este vorba de cel mai mic.

La faţa locului au fost mobilizate mai multe forţe de intervenţie. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș a trimis de urgență echipe complexe de intervenție formate din: pompieri militari din cadrul Detașamentului Târnăveni, echipaje de la Punctul de Lucru Luduș, forțe de la Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș.

Nu au mai putut fi salvaţi

Articolul continuă după reclamă

În total, la fața locului acționează 13 militari, sprijiniți de: o autospecială de intervenție, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două ambulanțe SMURD, două bărci de salvare

Având în vedere natura critică a misiunii, pentru eficientizarea căutărilor în mediu acvatic, în sprijin a venit şi un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistrița-Năsăud, format din patru militari.

După zeci de minute, copiii au fost scoşi în stop cardio-respirator, iar medicii s-au chinuit să îi readucă la viaţă. Fără succes însă. Micuţii au fost declaraţi morţi.