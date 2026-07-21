Care sunt preţurile la carburanţi, 21 iulie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 21 iulie 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă, conform specialiştilor, că un litru de benzină standard continuă să coste între 8,72 şi 8,78 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 9,2 şi 9,4 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 9,49 şi 9,65 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 10,26 şi 10,46 lei, iar un litru de GPL continuă să coste undeva la 4,52-4,55 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 21 iulie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţele Timiş şi Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,59 lei şi litrul de motorină tot cu 9,49 lei lei. La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 8,59 lei şi litrul de motorină cu 9,36 lei.