Fiecare grad în plus pe termostat se vede în factură. Specialiștii spun că dacă am accepta să stăm măcar cu un singur grad în minus, am putea economisi chiar și peste 100 de lei.

Nu există o temperatură standard la care ar trebui să ne reglăm termostatul. Ține de simțurile fiecăruia, pentru că prioritar e să ne simțim confortabil în propria locuită sau la birou. Dar există însă recomandări din partea specialiștilor.

În living, de exemplu, sau la birou, temperatura ideală ar trebui să fie între 20 și 22 de grade. Nu doar că ne simțim confortabili la acea temperatură, dar, spun specialiștii, suntem și mai productivi. În dormitor, însă, putem să scădem bine acea temperatură între 16 și 18 grade. Spun medicii, cu cât este mai răcoare în dormitor, cu atât somnul este mai profund, dar și mai odihnitor.

În dormitorul copiilor, însă, temperatura ideală ar trebui să fie în jurul valorii de 20 de grade. Totuși, putem să creștem această temperatură până la 22 de grade.

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Tot specialiștii, spun că fiecare grad modificat pe termostat modifică consumul de energie, consumul de gaz cu 6%, astfel că la o factură, într-o lună de iarnă de 500 de lei, 3 grade minus pe termostat, scad factura chiar și cu 100 de lei.

Pe lângă temperatură, la fel de importantă e și umiditatea aerului din casă, care ar trebui să fie între 30% și 60%. Dacă avem un aer prea uscat, ne irită căile respiratorii, iar un aer mult prea umed, peste 60%, crește senzația de frig.