Cu cât vinde ANAF un autoturism Mazda 6 din 2016 şi un BMW 320 D Cabrio

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare două autoturisme, un BMW decapotabil și o Mazda 6, ambele la a treia licitație, organizată în Dej, județul Cluj.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Unitatea Fiscală Municipală Dej, organizează o nouă licitație publică pentru valorificarea unor bunuri mobile sechestrate.

Licitația, aflată la a treia strigare, va avea loc în data de 10 decembrie 2025, la ora 12:00, în camera 29 a sediului situat pe str. Mihai Eminescu nr. 2, Dej.

Pe lista bunurilor scoase la vânzare se regăsește un autoturism Mazda 6, fabricat în anul 2016, cu motor diesel de 2191 cmc, evaluat la 33.350 lei (exclusiv TVA).

Totodată, va fi licitat și un autoturism BMW 320 D Cabrio, an fabricație 2011, motor de 1995 cmc diesel, evaluat la 25.650 lei (exclusiv TVA). Acesta se află în prezent într-un service auto, conform devizului de lucrări nr. 16147 din 24.10.2025.

Cei interesați pot viziona autoturismele cu o zi înaintea licitației, în 9 decembrie 2025, ora 12:00, la aceeași adresă din Dej, județul Cluj.

