Video ANAF "trage pe dreapta" şoferii de ridesharing. Amenzi de milioane şi mii de maşini scoase din activitate

ANAF trage pe dreapta şoferii de ridesharing. Inspectorii de la antifraudă au descoperit nereguli la peste 120 de firme. Au fost date amenzi în valoare de trei milioane de lei şi 12.000 de autoturisme au fost trase pe dreapta pentru că nu aveau case de marcat. Sancţiunile nu se opresc aici. Au fost confiscaţi şi 82 de milioane de lei, bani care nu au putut fi justificaţi.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 20:00

Peste 100 de firme de transport alternativ au fost amendate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF cu peste 3,1 milioane de lei. Inspectorii au confiscat 82,6 milioane de lei, încasați fără documente justificative.

Mii de autoturisme, scoase temporar din activitate

Potrivit comunicatului remis, vineri, de Antifraudă ANAF, în perioada septembrie - noiembrie au fost verificate 123 de firme, iar inspectorii au dat amenzi amenzi în valoare de 3.125.000 lei, pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice.

Inspectorii au suspendat activitatea a peste a 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ și au confiscat, totodată, 82,6 milioane de lei, bani care au fost încasați fără documente justificative.

Începând din această toamnă, inspectorii antifraudă au intensificat controalele la nivel național, în domeniul transportului alternativ de persoane. Controalele au vizat firmele cu risc fiscal ridicat în baza analizelor recente.

Firmele cu risc fiscal ridicat, în vizorul ANAF

"Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale - E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice - precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc", se arată în comunicatul publicat de Antifraudă ANAF.

Aceștia le reamintesc firmelor de transport alternativ că au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, subliniind totodatǎ că nerespectarea legislației atrage sancțiuni contravenționale - amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative.

Antifraudă ANAF anunță intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare.

