ANAF scoate la vânzare un teren și o casă de 331 mp. Cât cere pe proprietatea din Galați

ANAF scoate la vânzare un teren și o casă în municipiul Galați. Licitația va avea loc pe 14 ianuarie 2026, ora 12:30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați (str. Brăilei nr. 33, camera D3).

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați organizează pe 14 ianuarie 2026, ora 12:30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați (str. Brăilei nr. 33, camera D3), a treia licitație pentru un teren și o construcție situate în municipiul Galați, str. 8 Martie nr. 50A.

Este vorba despre un teren de 302 mp și o clădire în regim S+P+E, cu suprafață construită la sol de 117 mp și suprafață desfășurată de 331,60 mp, care include subsol cu garaj și boxe, parter cu două camere și balcon, și etaj cu trei camere și două balcoane.

Prețul de pornire al licitației este de 418.200 lei, exclusiv TVA. Proprietatea este scoasă la vânzare pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâre judecătorească în dosarul nr. 4301/121/2016, în materie penală. Cei interesați pot participa la licitație în persoană, respectând condițiile stabilite de ANAF.

