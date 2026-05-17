Veste proastă pentru şoferi. Rovigneta s-ar putea scumpi din vară. Un proiect al guvernanţilor prevede ca taxa de drum să fie calculată diferenţial, în funcţie de norma de poluare a vehicului. Asta în timp ce un plin de combustibil a ajuns să cote peste 400 de lei, iar asigurările au crescut şi ele cu până la 10% doar în ultimul an. În cazuri speciale, de exemplu, un tânăr de până în 30 de ani, cu un motor puternic, plăteşte cu 40% mai mult.

Decizia scumpirii rovinietei a lovit ca un trăsnet printre şoferi.

"Nu e doar rovinieta. Sunt toate scumpe! Şi benzina, şi rovinieta, şi toate cele", a spus un taximetrist.

În schimb, spun ei, gropile sunt aceleaşi, iar cârpelile - o obişnuiţă.

"Aş fi de acord să se scumpească în condiţiile în care se şi îmbunătăţesc foarte mult drumurile. Dar aşa, nejustificat, orice chestie nu este ok", a spus alt taximetrist.

Ultima dată, rovinieta s-a scumpit în septembrie anul trecut, când s-a stabilit un preţ al taxei de drum de 253 de lei pe an.

De la 1 iulie, costul de rovinietei se face în funcţie de trei factori: categoria vehicului, durata de utilizare a rovinietei şi norma de poluare care o întruneşte acel vehicul.

Practic, cu cât maşina poluează mai mult, cu atât ne va costa şi mai mult rovinieta. Pentru un autoturism EURO 3, am plăti cu 30% în plus pe an. La polul opus, cele mai mici creşteri de tarife vor fi pentru maşinile electrice şi EURO 6.

"Am să acumulez amenzi şi o să-i las să vină să ia ce pot. Să-mi ia boii de la bicicletă", a spus un şofer.

Pentru autoutilitarele poluante, rovinieta va costa până la 753 de lei. Microbuzele şi autocarele nu scapă nici ele de scumpiri, astfel taxa de drum va costa până la 2.510 de lei, respectiv 4.420 de lei, în funcţie de clasa de poluare din care fac parte.

"Autovehiculele de marfă nu vor mai fi taxate prin această rovinietă, ci vor fi taxate în funcţie de greutate pe care o transportă, pe distanţa pe care o transportă. Dacă va merge 100 de kilometri şi va avea 40 de tone, va plăti un preţ. Dacă va merge 200 de kilometri, va plăti alt preţ", a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Proiectul este propus de Ministerul Transporturilor şi se află în dezbatere publică.

PROIECT: ROVINIETĂ - 1 IULIE

1. EURO VI

1 zi - 22 lei (24,0%)

1 lună - 48 lei (0%)

1 an - 254 lei (0%)

2. EURO V-IV

1 zi - 22 lei (24,0%)

1 lună - 55 lei (14,25%)

1 an - 292 lei (15,25%)

3. EURO III-0

1 zi - 29 lei (64,47%)

1 lună - 62 lei (27,78%)

1 an - 330 lei (30,25%)

Claudiu Loghin

