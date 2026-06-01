Cum pot evita şoferii o poliță RCA mai scumpă? Procedura durează 30 de zile

Tot mai mulți șoferi descoperă că un istoric curat în trafic nu le mai garantează și o asigurare mai ieftină. Fără să fi provocat accidente grave, unii ajung să plătească RCA dublu față de tariful de referință. Asta pentru că sunt încadrați totuşi în categoria șoferilor cu risc ridicat.

Dacă nu suntem de acord cu ofertele asiguratorilor, putem oricând să apelăm la biroul asiguratorilor de autovehicule, care este obligat, în acest caz, să ne ofere tariful de referință. Asta durează, însă, în jur de 30 de zile.

Tarifele de referință RCA au crescut în medie cu 12% doar în ultimele 6 luni. Autoritatea de Supraveghere Financiară spune că aceste majorări vin pe baza scumpirii costurilor cu reparațiile, piesele auto, dar și despăgubirile mai mari care sunt plătite în ultima vreme în urma accidentelor.

Însă, tot mai mulți șoferi se plâng că plătesc cu mult mai mult peste tariful de referință. Asta pentru că sunt încadrați greșit la categorie de risc crescut, chiar dacă nu au avut accident.

În acest caz, ei pot să apeleze la BAR pentru a primi o ofertă mai apropiată de tariful de referință, însă, toată această procedură durează în jur de 30 de zile și foarte mulți șoferi nu au acest timp, refuză oferta și sunt obligați, oarecum, să accepte prima ofertă, cea mult mai mare decât unde s-ar încadra în mod normal.

Georgiana Pocol

