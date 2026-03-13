Războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran provoacă perturbări majore pentru companii din întreaga lume, crescând preţurile energiei, afectând aprovizionarea cu materii prime esenţiale şi ridicând semne de întrebare privind siguranţa rutelor comerciale vitale pentru transportul bunurilor, de la alimente până la componente auto, relatează Reuters.

Cum perturbă războiul din Iran afacerile globale, de la transporturi la industria tehnologică - Shutterstock

Haos în transportul aerian

Conflictul a dus la zeci de mii de anulări şi modificări ale zborurilor la nivel global, după închiderea unei mari părţi a spaţiului aerian din Orientul Mijlociu, inclusiv cel al Qatarului, din cauza ameninţărilor cu rachete şi drone.

Situaţia a aruncat aviaţia globală în cea mai gravă criză de la pandemie, afectând operaţiunile aeroportului internaţional din Dubai, cel mai aglomerat hub pentru zboruri internaţionale, şi punând presiune pe alte aeroporturi din regiune care funcţionează ca puncte esenţiale de tranzit pentru cursele lungi.

Unii călători blocaţi în Golf au apelat la avioane private pentru a părăsi regiunea, în timp ce alţii au parcurs sute de kilometri cu taxiul prin deşert până la Riyadh, sperând să poată zbura de acolo către destinaţiile finale.

Conflictul a afectat şi transportul aerian de marfă, în special pentru livrările urgente. Transporturi variind de la produse alimentare proaspete până la piese pentru avioane au rămas blocate, deoarece capacitatea de transport s-a redus, iar tarifele de transport au crescut.

Presiune pe companiile aeriene

Închiderea spaţiului aerian din Golf a afectat rapid reţelele companiilor aeriene şi a dus la scăderi ale acţiunilor din sector.

Tarifele pentru zborurile dintre Asia şi Europa au crescut semnificativ, unele companii precum Wizz Air şi Lufthansa au modificat rutele, iar Ryanair a raportat o creştere a cererii pentru zborurile pe distanţe scurte.

Preţul combustibilului pentru avioane, a doua cea mai mare cheltuială a companiilor aeriene după salarii, s-a dublat de la începutul conflictului, punând presiune suplimentară asupra operatorilor.

Chiar şi companiile care folosesc contracte de hedging pentru a se proteja de creşterea preţului petrolului au început să anunţe majorări de tarife, taxe suplimentare pentru combustibil şi reducerea capacităţii de transport.

Pentru piloţi, conflictul face zborurile mai periculoase, deoarece incursiunile dronelor sporesc riscurile în spaţiul aerian din regiune.

Restricţiile aeriene afectează în mod special companiile indiene, care folosesc Orientul Mijlociu ca rută esenţială pentru zborurile către Europa şi Statele Unite, mai ales după ce Pakistanul le-a interzis anul trecut accesul în spaţiul său aerian.

Impact asupra Dubaiului

Conflictul ameninţă imaginea Orientului Mijlociu ca destinaţie turistică sigură şi de lux, imagine construită prin investiţii de miliarde de dolari în ultimii ani în oraşe precum Abu Dhabi şi Dubai. Turismul generează aproximativ 367 de miliarde de dolari anual pentru regiune.

Criza a scos în evidenţă şi dependenţa transportului aerian global de câteva huburi majore, în frunte cu aeroportul din Dubai.

În Dubai şi alte mari centre comerciale din regiune, numeroase magazine au fost închise temporar sau funcţionează cu personal redus.

Industria de apărare

Statele Unite au folosit o gamă largă de armament împotriva ţintelor iraniene, inclusiv rachete de croazieră Tomahawk, avioane de luptă invizibile radarului şi, pentru prima dată în luptă, drone de atac cu sens unic inspirate din modelele iraniene.

Pentagonul a utilizat şi servicii de inteligenţă artificială dezvoltate de compania Anthropic, inclusiv instrumente din familia Claude.

Ulterior, Departamentul Apărării a desemnat laboratorul de inteligenţă artificială drept „risc pentru lanţul de aprovizionare”, interzicând contractorilor guvernamentali să folosească tehnologia sa în proiecte militare.

Pe 6 martie, preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu directorii a şapte companii din industria de apărare, în timp ce Pentagonul încearcă să refacă stocurile de armament utilizate în atacurile asupra Iranului şi în alte operaţiuni militare recente.

Metale critice şi materii prime

Conflictul afectează şi producţia de metale industriale. Topitoria Qatalum din Qatar a început să îşi reducă activitatea, iar Aluminium Bahrain a suspendat livrările şi a declarat forţă majoră deoarece nu mai poate transporta metalul prin Strâmtoarea Ormuz. Regiunea Golfului produce aproximativ 8% din aluminiul global.

Preţul aluminiului a crescut puternic la Bursa Metalelor din Londra, iar primele fizice în Europa şi Statele Unite au ajuns la maxime ale ultimilor ani.

Producătorii de nichel din Indonezia, care depind de Orientul Mijlociu pentru aproximativ 75% din sulful folosit în procesul de producţie, ar putea fi nevoiţi să reducă producţia din cauza perturbărilor transportului maritim.

Industria alimentară, moda rapidă şi luxul

Transporturi de îmbrăcăminte destinate marilor retaileri au rămas blocate în aeroporturi din Bangladesh şi India după perturbarea zborurilor.

Asia de Sud este unul dintre cele mai mari centre de producţie pentru industria modei rapide, iar multe branduri globale depind de fabricile din Bangladesh, India şi Pakistan.

Criza pune presiune şi pe sectorul bunurilor de lux, care se confrunta deja cu o încetinire a cererii, companii precum Richemont şi Zegna fiind printre cele mai expuse.

Restaurantele şi hotelurile din India avertizează asupra posibilelor perturbări sau chiar închideri temporare din cauza dificultăţilor de aprovizionare cu gaz pentru gătit.

Chiar şi piaţa apei îmbuteliate din India este afectată, deoarece creşterea preţului petrolului majorează costul polimerilor folosiţi pentru fabricarea sticlelor din plastic.

Semiconductori şi centre de date

Oficialii sud-coreeni au avertizat că un conflict prelungit ar putea perturba aprovizionarea cu materiale esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor provenite din Orientul Mijlociu, inclusiv heliul, care nu are în prezent un substitut viabil.

Lovituri cu drone care au avariat centre de date ale Amazon din Emiratele Arabe Unite şi Bahrain au ridicat semne de întrebare privind securitatea lanţurilor tehnologice şi ritmul de extindere al marilor companii din regiune.

Bănci

Mai multe bănci internaţionale au adoptat măsuri de precauţie. Citigroup şi Standard Chartered le-au cerut angajaţilor din Dubai să lucreze de acasă, pe fondul ameninţărilor iraniene la adresa intereselor financiare din Golf legate de Statele Unite şi Israel. HSBC a închis toate sucursalele din Qatar până la noi ordine, pentru a asigura siguranţa angajaţilor şi a clienţilor.

