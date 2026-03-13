Antena Meniu Search
Ziua limbii române devine sărbătoare oficială în Ucraina. Va fi celebrată anual pe 31 august

Ucraina va avea o nouă sărbătoare oficială: Ziua limbii române, care va fi celebrată anual pe 31 august. Decizia a fost luată printr-un decret semnat de președintele Volodimir Zelenski.

de Luca Bădilă

la 13.03.2026 , 10:02
Decizia a fost adoptată pentru a consolida înțelegerea, respectul reciproc și cooperarea în relațiile dintre Ucraina și România, dar și pentru a încuraja dialogul intercultural, potrivit decretului semnat de președintele Volodimir Zelenski, aflat joi în vizită în România, relatează News.ro.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, în prezent Ucraina nu are nicio sărbătoare dedicată limbii unei țări vecine. Există însă, din 2004, Ziua scrierii și culturii slave, celebrată pe 24 mai, instituită de fostul președinte Leonid Kucima.

Totodată, pe 10 septembrie 2025 au fost organizate pentru prima dată în Ucraina evenimente dedicate Zilei limbii și literaturii tătare din Crimeea, la inițiativa Medjlisului, organismul reprezentativ al acestei comunități. La acel moment, însă, Cabinetul de Miniștri nu a susținut propunerea Medjlisului de a stabili oficial data de 10 septembrie drept zi dedicată limbii și literaturii tătare din Crimeea și nici nu a înaintat președintelui un proiect de decret în acest sens. La finalul lunii decembrie 2024, în Ucraina a fost instituită și o nouă sărbătoare națională: Ziua armoniei interetnice și a diversității culturale.

Luca Bădilă
ucraina romania ziua limbii romane
