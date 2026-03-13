Mersul pe jos previne demența: creiere mai rezistente în orașele pietonale, arată un studiu

Mersul pe jos protejează împotriva demenței, inclusiv prin acte aparent simple, precum traversarea unei străzi aglomerate, arată un nou studiu publicat în revista Nature Cities. Cercetătorii au descoperit că persoanele care locuiesc în zone urbane pietonale au o structură cerebrală mai rezistentă la declinul cognitiv.

Potrivit Nature Cities, adulții în vârstă care locuiesc în cartiere bine interconectate, cu rețele stradale accesibile pietonilor, au cozi hipocampale mai mari, o zonă a creierului implicată în navigația spațială și memorie. Cercetarea, realizată pe peste 500 de persoane cu vârste de peste 70 de ani din Sydney, timp de șase ani, sugerează că mediul urban poate influența sănătatea cognitivă și structura cerebrală.

Mersul pe jos protejează creierul prin mecanisme specifice, nu doar prin beneficiile generale ale activității fizice.

Oamenii de știință de la Universitatea Catolică Australiană au cartografiat creierele a peste 500 de adulți cu vârste între 70 și 90 de ani din Sydney, timp de șase ani. Concluzia este clară: cei care locuiau în zone urbane dense și pietonale aveau cozi hipocampale mai mari, conform Daily Mail.

Hipocampul este structura cerebrală implicată în învățare și memorie. Partea posterioară a hipocampului, în special, are un rol esențial în memoria spațială și navigație. Micșorarea rapidă a acestei zone este asociată direct cu boala Alzheimer, cea mai frecventă formă de demență.

Profesorul Govinda Poudel, autorul principal al studiului, explică mecanismul descoperirii. Traversarea unei intersecții aglomerate nu este o acțiune simplă; implică o secvență cognitivă complexă: oprire, observare vizuală, procesare auditivă și luarea rapidă a deciziilor.

"Cu cât un adult în vârstă își exersează mai mult memoria și abilitățile spațiale, cu atât creierul său devine mai sănătos și mai protejat", a declarat profesorul Poudel, autorul studiului.

Locuitorii orașelor pietonale repetă aceste secvențe cognitive zilnic, fără să conștientizeze beneficiile pe termen lung.

Studiul se bazează și pe cercetări anterioare care arătau că șoferii de taxi, care lucrau înainte de apariția hărților digitale, aveau o incidență mai mică a bolii Alzheimer. Navigarea mentală a orașului le-a consolidat structurile cerebrale implicate în memorie.

Profesoara Ester Cerin, coautoare a studiului și specialistă în științe comportamentale, subliniază că descoperirile depășesc sfera individuală.

"Cartierele complexe și interconectate nu doar încurajează mersul pe jos, ci susțin sănătatea creierului pe tot parcursul vieții", a explicat aceasta.

Cercetătorii propun ca planificarea urbană să devină un instrument de sănătate publică. Crearea de cartiere accesibile pietonilor și stimulante cognitiv ar putea întârzia apariția demenței la nivel de populație.

În prezent, aproximativ 900.000 de persoane suferă de demență în Regatul Unit, iar cifra este estimată să depășească 1,6 milioane până în 2040. Demența este principala cauză de deces în Marea Britanie, cu peste 74.000 de decese anual.

Experți de renume mondial au avertizat recent că milioane de cazuri ar putea fi prevenite prin schimbări simple ale stilului de viață și prin politici publice coordonate. Un raport publicat în ianuarie a identificat 56 de recomandări bazate pe dovezi, de la combaterea pierderii auzului până la reducerea izolării sociale.

