Polonia construieşte primul scut anti-drone din Uniunea Europeană, în valoare de 3,5 miliarde de euro

Polonia construiește ceea ce autoritățile descriu drept cel mai avansat sistem anti-drone din Europa, după încălcările spațiului aerian al statelor NATO de către Rusia. Varșovia a decis să dezvolte acest sistem după ce Rusia a lansat aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez în septembrie 2025. Dezvoltarea tehnologiei europene anti-drone a devenit și mai urgentă după ce drone iraniene Shahed au lovit o bază britanică din Cipru săptămâna trecută, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, scrie Financial Times.

SAN, aşa cum a fost denumit sistemul polonez, este dezvoltat de un consorțiu polono-norvegian și ar urma să coste aproximativ 3,5 miliarde de euro. Finanțarea va proveni din împrumuturi ale Uniunii Europene alocate Varșoviei prin noul program Safe, conceput pentru a crește producția de armament în Europa și pentru a contracara agresiunea Rusiei, potrivit Financial Times.

SAN va include 18 baterii mobile anti-drone, fiecare dotată cu senzori și sisteme de interceptare conectate la un comandament central. Componente radar și tunuri montate pe sute de vehicule vor patrula la granița Poloniei și vor fi conectate la sistemele naționale și aliate de apărare.

"Septembrie a fost o lecție importantă pentru Polonia pentru că a trebuit să folosim ceea ce aveam, adică avioane de vânătoare cu rachete care costă câte 1 milion de dolari pentru a doborî drone care costă poate 1.000 de dolari. […] Ne-a arătat că trebuie să acoperim rapid o mare lacună în apărarea noastră aeriană", a declarat generalul polonez în retragere Jarosław Gromadziński.

Premierul polonez Donald Tusk a promis "cel mai modern, inteligent și integrat sistem de apărare anti-drone din Europa".

Ce capabilităţi are şi cine dezvoltă sistemul anti-drone SAN

Sistemul va combina capabilități de război electronic, inclusiv bruiaj și perturbarea navigației. Acesta va putea lansa drone interceptoare, va trage cu tunuri de 30 mm și va folosi rachete ghidate capabile să lovească elicoptere care zboară la joasă altitudine și aeronave fără pilot.

SAN este dezvoltat de grupul polonez de apărare PGZ, compania norvegiană Kongsberg și producătorul polonez de radare Advanced Protection Systems (APS). Guvernul a acordat contractele pentru SAN fără licitație și a stabilit un calendar ambițios. Primele baterii ar trebui să fie livrate armatei poloneze până la sfârșitul anului, iar sistemul complet ar urma să devină operațional în aproximativ 24 de luni.

Deși PGZ și Kongsberg au experiență în producție și arme testate pe frontul din Ucraina, principala provocare tehnică pentru SAN este integrarea tuturor componentelor într-un sistem central de comandă, dezvoltat de APS. Consorțiul a organizat prima demonstrație pe teren în februarie, prezentând unele dintre tunurile care vor fi integrate în sistem.

Partidul de opoziţie acuză că Bruxellesul ar putea influenţa deciziile suverane ale Poloniei

Proiectul a întâmpinat însă și obstacole politice. Partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS) se opune folosirii împrumuturilor UE, susținând că astfel Bruxellesul ar putea influența deciziile suverane ale Poloniei privind achizițiile militare.

Președintele Karol Nawrocki, susținut de PiS, urmează să se întâlnească marți cu Tusk, după ce a avertizat că ar putea bloca finanțarea prin veto. Nawrocki a sugerat folosirea rezervelor băncii centrale a Poloniei ca sursă mai ieftină de finanțare.

Tusk a răspuns că guvernul său ar putea căuta surse alternative de finanțare, dacă președintele își exercită veto-ul, pe care îl consideră nejustificat.

"Gândiți-vă dacă chiar vreți să loviți în inima Poloniei în timp ce un război atât de crud se desfășoară în apropiere [în Ucraina]. […] Nimeni nu vă va ierta pentru asta", i-a spus Tusk lui Nawrocki luna trecută.

SAN este "un concept complet nou, dar construit pe experiența Ucrainei", a declarat Radosław Piesiewicz, coproprietar al APS.

APS a furnizat Ucrainei sisteme radar și radio în ultimii doi ani și a încheiat, de asemenea, un parteneriat cu compania britanică MSI Defence Systems pentru a produce tehnologie anti

