Cum va fi vremea de Florii şi Paşte. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 martie-13 aprilie 2026. Potrivit specialiştilor, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul în prima parte a perioadei și precipitații deficitare în mai multe regiuni.

"La începutul săptămânii viitoare, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice diurne se vor situa peste normele perioadei în aproape toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și la munte. Regimul pluviometric va fi deficitar, dar în vestul țării vor fi ploi slabe în Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 grade pe litoral și 17–18 grade în vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. O răcire este prognozată de meteorologi în jurul datei de 18 martie", spun specialiştii ANM.

Vremea 16-23 martie

Prognoza meteo ANM anunță temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și la munte. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice lunii martie.

Precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României în această săptămână. Nu sunt așteptate cantități semnificative de ploi sau ninsori în nicio regiune.

Vremea 23-30 martie

Temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale în cea mai mare parte a României. Excepție fac regiunile sudice și sud-estice, unde vremea va fi în parametri normali pentru această perioadă.

Deficitul de precipitații se va menține în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În restul țării, cantitățile de ploi vor fi apropiate de cele normale.

Vremea 30 martie-6 aprilie

ANM estimează temperaturi medii în parametri normali pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi și el echilibrat, fără abateri semnificative în nicio regiune.

Este prima săptămână din prognoză fără anomalii termice sau precipitații deficitare.

Vremea 6-13 aprilie

Paștele ortodox cade pe 12 aprilie, iar estimările ANM aduc o veste bună. Surpriza plăcută a acestei prognoze: nu sunt așteptate fenomene extreme sau abateri semnificative pentru weekendul pascal.

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile vor fi și ele în jurul valorilor obișnuite în majoritatea regiunilor. Practic, un Paște liniștit, fără capricii meteo.

