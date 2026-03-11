Antena Meniu Search
Video Orașul care vrea să redea farmecul de odinioară și demolează terasele din centrul pietonal

Începe curăţenia de primăvară în Iaşi. Terasele şi construcţiile provizorii ridicate în zona pietonală din centrul oraşului vor fi demolate, să nu mai ştirbească din farmecul de altădată al zonei istorice, spun autorităţile locale. 

de Clara Mihociu

la 11.03.2026 , 14:16

Demolarea teraselor a început luni și s-a încheiat în mai puțin de două zile. Primăria a fost foarte clară: astfel de construcții nu vor mai fi permise pe întreaga lungime a străzii pietonale. Motivul este evident: toate aceste construcții îngrădeau vizibilitatea asupra punctului central și a Palatului Culturii, dar și asupra altor obiective turistice din zonă, precum Ștefan cel Mare și Sfânt din Oraș, inclusiv Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi.

Această decizie a fost luată odată cu începerea curățeniei de primăvară în întreg orașul. Cei care dețin localurile nu au fost neapărat foarte încântați, pentru că acum pot doar să scoată mesele și scaunele, iar în zilele ploioase nu vor mai avea clienți, deoarece mobilierul nu poate fi ținut în ploaie și oamenii nu se vor opri.

Turiștii, însă, sunt încântați de această decizie, spunând că ar fi fost inadecvat să existe astfel de construcții pe strada pietonală, principala zonă turistică a orașului.

