O companie americană închide filiala din Marghera, de lângă Veneția, și vrea să dea afară toți cei 37 de angajați. Este vorba despre singurul sediu pe care gigantul specializat în software pentru sectorul financiar îl are în Italia, scrie presa italiană .

Toţi angajaţii unei companii din Italia au fost daţi afară printr-o simplă scrisoare. Vor fi înlocuiţi de AI - Shutterstock

InvestCloud Italy, companie din domeniul tehnologiei financiare, a anunțat că va concedia toţi angajaţii din Italia, scrie publicația La Nuova di Venezia e Mestre. Oamenii au primit o scrisoare în care erau anunţaţi că schimbarea vine în urma unei reorganizări decise de grupul american din care face parte.

Compania spune că își schimbă modul de lucru şi vor folosi sisteme cu inteligență artificială pentru a reduce costurile. La nivel global, InvestCloud dezvoltă platforme digitale pentru administrarea averilor și software pentru instituții financiare. Filiala din Italia era activă în special în zona de wealth management digital.

Pentru angajați, vestea a venit ca un șoc. Sindicatele avertizează că situația de la InvestCloud ar putea fi doar un prim semnal al unui fenomen mai amplu, care ar putea afecta tot mai multe companii din IT și comunicații.

"Este nevoie de măsuri și de reguli noi pentru a opri un fenomen care riscă să se extindă în tot sectorul ICT", a declarat Matteo Masiero, secretar Fim Cisl.

