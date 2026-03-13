Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult - Shutterstock

''Indicele prețurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,59%. Rata inflației de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%. Rata anuală a inflației în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) față de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) a fost 8,1%'', se arată în comunicat.

Conform INS, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,57%. Rata anuală a inflației în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,3%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) față de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,3%.

Ce s-a scumpit cel mai mult

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,89% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,76% faţă de ianuarie 2026. Cele mai mari scumpiri se întâlnesc la cacao şi cafea, de 26,22%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi de 1,67% faţă de ianuarie 2026. Cartofii s-au ieftinit cu 11,82%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi s-au scumpit cu 2,24% faţă de ianuarie 2026.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,41% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,54% faţă de ianuarie 2026. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 56,92%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi s-a ieftinit cu 0,13% faţă de ianuarie 2026. Doar gazele s-au ieftinit, cu 4,57% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,13% faţă de ianuarie 2026.

Serviciile s-au scumpit cu 11,37% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,46% faţă de ianuarie 2026. Aici cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 24,40%, în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025. Transportul aerian s-a ieftinit cu 2,2% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 28,01% faţă de ianuarie 2026.

Estimările BNR

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

