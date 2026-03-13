Antena Meniu Search
Observator » Ştiri externe » Război în Iran, ziua 14. Alertă la baza Incirlik din Turcia. SUA ridică din sancţiunile pentru petrolul rusesc

Live Text Război în Iran, ziua 14. Alertă la baza Incirlik din Turcia. SUA ridică din sancţiunile pentru petrolul rusesc

Alertă aeriană noaptea trecută la baza Incirlik din Turcia, un punct strategic al NATO, unde se află şi arme nucleare. Donald Trump a ridicat temporar interdicția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Printr-o derogare de 30 de zile emisă de Trezoreria SUA, orice țară poate cumpăra produse petroliere rusești, dar numai cele încărcate deja pe navele aflate pe mare. Anunțul nu pare să fi avut efectul scontat. Cotația petrolului Brent a crescut vineri, apropiindu-se de 101 dolari pe baril. Vineri dimineață, o dronă iraniană a lovit o clădire din districtul financiar al Dubaiului.

de Iulia Iancu

la 13.03.2026 06:54
Război în Iran, ziua 14. Alertă la baza Incirlik din Turcia. SUA ridică din sancţiunile pentru petrolul rusesc X Galerie (3)
13.03.2026, 11:23

Cât costă petrolul în această dimineaţă

Prețul petrolului Brent a crescut vineri cu aproximativ 1%, ajungând aproape de 101 dolari barilul. Țițeiul american WTI este cotat la 96 de dolari barilul, iar petrolul rusesc Urals este în creștere cu 9%, ajungând la 89 de dolari barilul.

Traderii nu văd semne de detensionare, în ciuda ridicării temporare a sancțiunilor care interziceau Rusiei să vândă petrol pe piața internațională. Este practic o extindere a unei derogări temporare acordate săptămâna trecută Indiei. Autorizația emisă pentru 30 de zile vizează produsele petroliere încărcate deja pe nave și aflate pe mare, nu și pe cele care ar urma să fie încărcate.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut formarea unei coaliții internaționale care să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz "de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar". 

La începutul săptămânii, Agenția Internațională pentru Energie a anunțat o eliberare istorică de 400 de milioane de barili din rezervele strategice, însă măsura a avut un efect redus asupra scăderii prețurilor. Loviturile aeriene din Orientul Mijlociu continuă să perturbe producția, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

13.03.2026, 10:40

O dronă iraniană a lovit centrul financiar din Dubai

Fragmente dintr-un proiectil interceptat, cel mai probabil o dronă iraniană, au lovit, vineri dimineață, o clădire din cartierul financiar din Dubai, unul dintre cele mai mari centre de afaceri din Emiratele Arabe Unite. Mai multe companii își evacuaseră deja birourile. Numeroase explozii raportate în tot orașul.

13.03.2026, 10:36

Rezistenţa Islamică din Irak revendică atacul împotriva avionului SUA

Rezistenţa Islamică din Irak, o grupare a facţiunilor armate susţinute de Iran, a revendicat atacul asupra avionului militar american de realimentare în vestul Irakului, scrie Reuters.

Gruparea a declarat într-un comunicat că a doborât aeronava KC-135 "în apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre".

Avionul de tip KC-135 este al patrulea avion american pierdut de la începutul Războiului în Iran. Trei avioane de luptă de tip F-15 au fost doborâte în Kuwait.

Avionul de tip Boeing KC-135 Stratotanker, cu o lungime de 41,4 metri şi o anvergură de aproape 40 de metri, este dotat cu patru reactoare şi o capacitate de încărcare de până la 38 de tone, în funcţie de configurare.

13.03.2026, 09:45

Iranienii, amenințați să nu iasă la proteste

Serviciul secret al IRGC a avertizat populaţia să nu iasă pe străzi pentru a protesta, relatează vineri media iraniene.

Canalul de stat IRIB News a difuzat un comunicat prin care îi ameninţa pe posibilii demonstranţi cu o reprimare şi mai sângeroasă decât la protestele de la sfârşitul lui decembrie şi începutul lui ianuarie, în care ar fi fost ucişi peste 7.000 de persoane, potrivit organizaţiei neguvernamentale Human Rights Activists in Iran (HRANA), care are sediul în SUA.

Demonstraţiile, declanşate iniţial de o criză economică severă, au fost cele mai mari proteste în ţară din ultimii ani. Serviciul secret a anunţat că îi va urmări pe "trădători" în permanenţă. Potrivit comunicatului, "duşmanul cel rău" încearcă din nou "să insufle teroarea şi să provoace revolte" pentru că nu a fost capabil să-şi atingă obiectivele pe câmpul de luptă. 

13.03.2026, 09:39

Israelul lansează un nou val de atacuri la scară largă asupra Teheranului

Armata israeliană a lansat vineri un nou val de atacuri asupra capitalei iraniene, Teheranul, unde s-au auzit explozii puternice, în a 14-a zi a războiului declanşat de atacul israeliano-american asupra Iranului.

"IDF tocmai au iniţiat un val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran", a anunţat un comunicat militar la ora locală 9:00. O serie de explozii puternice la intervale scurte au zguduit Teheranul vineri.

Aceste explozii neobişnuit de intense, care au avut loc în jurul orei 10:00 AM, au făcut să vibreze apartamentele a doi jurnalişti ai AFP, situate la câţiva kilometri distanţă, în nordul şi centrul Teheranului.

Ţintele vizate nu au fost cunoscute imediat. Un jurnalist AFP a văzut doi nori de fum negru ridicându-se din estul şi nordul oraşului, în ciuda vizibilităţii reduse din cauza ploii din Teheran.

13.03.2026, 09:18

Trump ameninţă din nou Iranul: Fiţi atenţi la ce se întâmplă astăzi

Preşedintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment către Teheran vineri dimineaţă, care sugerează noi acţiuni militare în conflictul în desfăşurare. 

"Fiţi atenţi ce se întâmplă astăzi cu aceşti ticăloşi nebuni", a postat liderul de la Casa Albă pe platforma Truth Social.

În pofida unor afirmaţii anterioare care sugerau că războiul cu Iranul s-ar putea încheia în curând pentru că "practic nu mai este nimic de lovit", Trump a subliniat acum rezilienţa armatei SUA: "Avem o putere de foc fără egal, muniţie nelimitată şi timp la discreţie".

13.03.2026, 08:05

Trump le cere navelor să dea dovadă de curaj și să treacă prin Ormuz

Trump le cere navelor să dea dovadă de curaj şi să treacă prin strâmtoarea Ormuz, spunând că toate ambarcaţiunile marinei iraniene au fost scufundate.

13.03.2026, 08:01

Val de atacuri în Israel

Două persoane au fost rănite şi mai mute clădiri au fost avariate după un nou val de atacuri într-un oraș din nordul Israelului. În Iran, trei persoane au fost rănite într-un atac la punctul de taxare de pe autostrada Teheran–Qom. Țările din Golf au respins alte atacuri, iar explozii s-au auzit în centrul Dubaiului.

13.03.2026, 07:48

Alertă aeriană la baza Incirlik

Sirenele au fost auzite la baza aeriană Incirlik, un punct strategic al NATO în sudul Turciei care adăpostește arme nucleare americane.

Forțele aeriene americane sunt staționate la baza Incirlik din sudul Turciei, iar în provincia Malatya, la nord-est, există o bază radar NATO care oferă protecție vitală pentru alianță.  

13.03.2026, 07:44

Macron: Un soldat francez a murit în timpul unui atac în Irak

Un soldat francez a murit în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak, a anunţat Emmanuel Macron în noaptea de joi spre vineri. 

"Adjutantul-şef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces a murit pentru Franţa în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak", a scris şeful statului francez pe reţeaua de socializare X.

Emmanuel Macron a indicat că mai mulţi militari francezi au fost răniţi în atac. ”Acest atac împotriva forţelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil”, a scris preşedintele. ”Prezenţa lor în Irak se înscrie în cadrul strict al luptei împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a afirmat el.

13.03.2026, 07:41

Netanyahu: Israelul este pe cale să zdrobească Iranul şi Hezbollahul

Israelul este pe cale să zdrobească Iranul şi mişcarea islamistă libaneză Hezbollah, susţinută de Teheran, apreciază joi seara premierul israelian Bejamin Netanyahu, la scurt timp după ce armata israeliană a anunţat o nouă serie de atacuri de mare amploare la Teheran.

"Noi l-am eliminat pe fostul tiran (tatăl lui Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei), iar noul tiran, marioneta Gardienilor Revoluţiei, nu-şi poate arăta faţa în public", a declarat Benjamin Netanyahu.

 

13.03.2026, 07:35

Evenimentele cheie ale zilei 13 de război

Urmăriţi AICI mai importante evenimente din ziua precedentă din conflictul din Orientul Mijlociu.

13.03.2026, 07:32

Avion militar american de realimentare prăbușit în Irak

Un avion militar american de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului, a anunțat armata SUA, adăugând că au fost demarate operațiuni de salvare. Două aeronave au fost implicate în incident, iar a doua a aterizat în siguranță. Potrivit Comandamentului Central al Armatei SUA, prăbușirea nu a fost cauzată de foc inamic sau de foc accidental. 

Citeşte mai multe aici

13.03.2026, 07:27

Trump: Noul lider suprem al Iranului este în viaţă, dar afectat

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, al cărui tată, fostul lider suprem, a fost ucis în prima zi a războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, este în viaţă, dar ”afectat”.

Khamenei nu a fost văzut de iranieni de la alegerea sa, duminică, de către o adunare clericală, iar primele sale comentarii au fost citite joi de un prezentator de televiziune. Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost uşor rănit, dar continuă să-şi exercite funcţia, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război.

”Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii ”The Brian Kilmeade Show” de la Fox News. Declaraţiile sale au fost publicate de Fox News joi seara.

În primele sale declaraţii, Khamenei a promis că va menţine strâmtoarea Ormuz închisă şi a cerut ţărilor vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor, altfel Iranul le va viza.

13.03.2026, 07:24

6 militari francezi, răniţi într-un atac cu dronă în Kurdistanul irakian

Şase militari francezi au fost răniţi într-un atac cu dronă, în nordul Irakului, anunţă joi Statul Major francez, scrie Le Figaro. ”Astăzi (joi), şase militari francezi, angajaţi în acţiuni de formare în lupta împotriva terorismului pe lângă parteneri irakieni, au fost răniţi într-un atac cu dronă în regiunea Erbil, în Irak”, declară Statul Major.

Potrivit guvernatorului Erbilului, este vorba despre un atac cu două drone, la baza de la Mala Qara, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Erbil, capitala Kurdistanului irakian. Acest atac intervine la puţin timp după alt atac cu dronă, care a atins fără să facă răniţi o bază italiană situată la Erbil, într-o incintă militară în care se află şi alte contingente străine.

13.03.2026, 07:23

SUA autorizează vânzarea unei părţi din petrolul rusesc

Statele Unite au autorizat temporar vânzarea de petrol rusesc depozitat pe nave, în timp ce preţurile au crescut vertiginos de la începutul războiului din Iran, a anunţat joi Departamentul american al Trezoreriei.

Departamentul a emis o licenţă care autorizează vânzarea, până la 11 aprilie, a ţiţeiului şi produselor petroliere ruseşti încărcate pe nave înainte de 12 martie, ora 00:01, ora locală. Această decizie marchează o relaxare temporară a sancţiunilor economice impuse Rusiei, vizată din cauza invaziei sale în Ucraina.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat într-un comunicat că această nouă autorizaţie îşi propune să "crească acoperirea globală a ofertei existente". Dar este o "măsură pe termen scurt", a subliniat el.

13.03.2026, 07:21

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară

96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori şi un bebeluş, au fost repatriaţi vineri din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe a informat că în avionul operat de compania aeriană poloneză LOT, prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, pe ruta Muscat - Bucureşti s-au aflat 19 cazuri medicale şi o femeie însărcinată.

De asemenea, la bordul aeronavei s-au aflat şi 38 de cetăţeni eligibili din statele membre UE şi statele terţe participante la Mecanismul de Protecţie Civilă al UE.

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU după ce, în data de 9 martie, 273 de cetăţeni români şi 83 ai altor state UE au fost evacuaţi din Orientul Mijlociu prin intermediul a două zboruri operate de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunii Europene. Este totodată al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecţie Civilă.

