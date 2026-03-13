Cât costă petrolul în această dimineaţă

Prețul petrolului Brent a crescut vineri cu aproximativ 1%, ajungând aproape de 101 dolari barilul. Țițeiul american WTI este cotat la 96 de dolari barilul, iar petrolul rusesc Urals este în creștere cu 9%, ajungând la 89 de dolari barilul.

Traderii nu văd semne de detensionare, în ciuda ridicării temporare a sancțiunilor care interziceau Rusiei să vândă petrol pe piața internațională. Este practic o extindere a unei derogări temporare acordate săptămâna trecută Indiei. Autorizația emisă pentru 30 de zile vizează produsele petroliere încărcate deja pe nave și aflate pe mare, nu și pe cele care ar urma să fie încărcate.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut formarea unei coaliții internaționale care să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz "de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar".

La începutul săptămânii, Agenția Internațională pentru Energie a anunțat o eliberare istorică de 400 de milioane de barili din rezervele strategice, însă măsura a avut un efect redus asupra scăderii prețurilor. Loviturile aeriene din Orientul Mijlociu continuă să perturbe producția, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.