Azi celebrăm iubirea! În stilul nostru, pentru că Dragobetele e sărbătoare românească. Şi, tocmai pentru că e sărbătoare românească o adaptăm timpurilor. Acum, celor grele. Astfel că, în loc de buchete mari de flori, întindem mâna spre o singură floare şi, în loc de o cină la un restaurant demn de cel puţin o stea Michelin, alegem cofetăria din oraş.

Dacă acum 10 zile, de Valentine's Day, în florării abia era loc să arunci un ac, acum, de Dragobete, puţini viteji se arată.

Buchetele mari de flori sau aranjamentele florale de acest gen sunt mai puţin căutate anul acesta de Dragobete, chiar dacă acesta spre exemplu costă doar 50 de lei. Nu pentru că nu ar fi frumoase, ci pentru că preţul este cel care ghidează piaţa. Tinerii aleg să marcheze momentul doar cu un gest simplu, cum ar fi un fir de trandafir. Iar preţul lui este de 10 lei.

Ce spun îndrăgostiții

Chiar şi aşa, îndrăgostiţii ştiu în ce se măsoară, cu adevărat, iubirea.

"Eu cred că mai mult gestul contează pentru că este oferit din inimă. Contează şi timpul petrecut împreună, nu doar cadourile scumpe", a spus o tânără.

"Contează foarte mult gestul, nu fastul. Că nu banii contează în viaţa asta. Poate când ajungi la vârsta noastră îţi dai seama că nu banii contează, contează un gest frumos", a transmis un cuplu în vârstă.

Pe lângă buchetele de flori, care rămân ca un bibelou în florării, şi cadourile sau cinele extravagante au fost înlocuite cu variante de buget.

Ieşirea la restaurantul unde cheltuim câteva sute de lei o putem înlocui cu una la cofetărie. Un astfel de mini tort în formă de inimă pe care scrie te iubesc şi suficient pentru două persoane costă doar 43 de lei. Iar cadoul pe care am cheltui de asemenea câteva sute de lei îl putem înlocui cu o scrisoare scrisă de mână. Este complet gratuit şi efectul garantat.

Tradiții și superstiții de Dragobete

Cu bani sau fără, ziua vine cu un motiv în plus de celebrat iubirea. Se spune că, astăzi, cuplurile care se sărută vor rămâne împreună pe tot parcursul anului. Şi, mai mult.

"Nu se munceşte pentru că se spune că, dacă munceşti în ziua de Dragobete, nu vei fi iubit în anul care urmează", a explicat Victor Munteanu, etnograf la Palatul Culturii din Iaşi.

Tradiţia mai spune că, dacă plouă de Dragobete, primăvara va fi bogată și roditoare. Iar cei care văd pupăza în ziua de Dragobete vor avea noroc tot anul.

