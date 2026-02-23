Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 23 februarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 23 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 66.138 dolari sau 56.131 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.197 dolari sau 57.879 euro.

Nivelul atins la momentul actual este inclusiv sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.798 dolari sau 58.354 euro.

