Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 23 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 23 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 23.02.2026 , 13:58
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 23 februarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 23 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 66.138 dolari sau 56.131 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.197 dolari sau 57.879 euro.

Nivelul atins la momentul actual este inclusiv sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.798 dolari sau 58.354 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret bitcoin astazi pret bitcoin bitcoin
Înapoi la Homepage
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat”
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, luni 23 februarie 2026