O componentă rutieră ce ar trebui să aducă un plus de siguranţă pentru şoferi s-a transformat într-un real pericol pe autostrada București-Pitești! După gropile din asfalt, un șofer a dat peste un alt necaz. A spart baia de ulei a tirului pe care îl conducea după ce a lovit o traversă de dilatare. Obiectul metalic era rupt, s-a ridicat din asfalt și ar fi putut provoca o adevărată nenorocire

24.02.2026 , 08:37

Incidentul s-a produs la kilometrul 116 al autostrăzii București-Pitești. Șoferul tirului, care mergea spre Curtea de Argeș cu viteză legală, a observat prea târziu un obstacol și, pentru că nu a putut să-l evite din cauza unui autoturism de pe banda alăturată, a trecut peste el.

"Mergând pe autostradă, la un moment dat am văzut o bucată imensă, mare, ieşită - ridicată - de metal. Efectiv nu aveam unde să mă duc", a spus un şofer de TIR.

Obstacol uriaș pe autostradă, observat în ultimul moment

Baia de ulei spartă la tir i-a salvat, într-un fel, pe ceilalți șoferi. Când a văzut ce a pățit el, conducătorul auto a făcut tot ce a putut să nu mai fie și alte victime. Până au ajuns poliţiştii, bărbatul a dirijat traficul pentru ca alţi şoferi să nu păţească ce a păţit el.

Reporter: Dacă nu aţi fi trecut peste el riscaţi să provocaţi un accident rutier.

Şofer TIR: Riscăm, riscăm! Un accident mare, un carambol se putea întâmpla!

Traversa de dilatare, care are şi rolul de a preveni apariția unor goluri periculoase în carosabil, a fost smulsă de echipa de intervenție de la drumuri şi va trebui înlocuită. Paguba tirului care a lovit-o este de câteva mii de lei.

Șoferii cer despăgubiri

"O sumă imensă de reparaţii, asigurările să dea în judecată CNAIR sau care e răspunzător pentru sectorul de autostradă ca să ne putem recupera cheltuielile", a subliniat un şofer de TIR.

Argeșeanul este șofer profesionist de peste 20 de ani și spune că nicăieri în lume nu s-a mai lovit de un asemenea obstacol pe șosea.

